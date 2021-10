Los detalles organizativos para el juego de esta noche

“Las entradas están agotadas en el sector de los paraguayos, desde las 13:00 se cerrarán los anillos de seguridad, solo podrán entrar los que tengan sus entradas, más los de la gente de prensa. Desde las 17:00 se abren los portones, todos deben tener su entrada y su carnet verde para ingresar, en algunos casos el documento de identidad porque vemos en manos de revendedores y no sabemos si son reales o no y son entradas nominales en un 80 por ciento, a excepción de las que se dan a los invitados especiales”, aseguró Caballero a la 730 AM, ABC Cardinal.

Las que compren de revendedores no podrán ingresar. “Las personas que compren de los revendedores y en la entrada no figure su nombre no podrán ingresar. En cuanto a los argentinos tienen que tener su DNI para ingresar a su sector, hay todavía algunas entradas para ellos. No queremos que la gente sea estafada en su buena fe y compre una entrada que no le corresponde. El único lugar habilitado para los que tienen el carnet naranja es el sector sur del estadio y vamos a ser muy estrictos en ese tema. Reitero, que la gente no compré de los revendedores, a los argentinos no crean que si compran de otro sector que no sea el suyo vamos a trasladarlo a su sector, eso no lo vamos a hacer y no ingresarán al estadio, serán acompañadas fuera del anillo de seguridad”.

Habló de nuevo sobre el tema de las reventas. “En nuestro país se metió una ley de reventa y no fue sancionado, entonces la reventa no es un delito, pueden comprar una entrada y revenderla. En este caso las entradas están nominadas y no podrá entrar otra persona y allí la APF puede accionar porque incumple el protocolo sanitario que pide que las entradas sean nominales para hacer un seguimiento, hasta ahora hay cero casos de contagios en los estadios”, concluyó.