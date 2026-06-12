Mundial de Fútbol
12 de junio de 2026 a la - 11:57

Estados Unidos vs. Paraguay: debut mundialista de la Albirroja en vivo

La Albirroja de Gustavo Alfaro hace su presentación oficial en el Mundial 2026 frente a Estados Unidos en Los Ángeles. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

La espera más larga y dolorosa del fútbol paraguayo llegó a su fin. Tuvieron que pasar 16 años, tres ediciones consecutivas de frustraciones viendo el torneo por televisión —Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— para que el orgullo nacional regrese al lugar que le pertenece. Hoy, la Albirroja vuelve a pisar el escenario más importante del planeta.

El reloj marcará las 22:00 (hora de nuestro país) cuando el combinado nacional entre en acción en el Mundial 2026. El debut no pudo ser más desafiante ni más atractivo: chocamos contra el poderoso anfitrión, Estados Unidos, en la mítica ciudad de Los Ángeles.

Gustavo Alfaro tiene a sus 26 guerreros listos para la batalla

La mejor noticia para el cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro es la sanidad del plantel. La selección paraguaya llega a este estreno con los 26 convocados a disposición, sin lesionados ni bajas de última hora.

Aunque el estratega argentino prefirió jugar al misterio y no confirmó la alineación oficial durante la última conferencia de prensa, en la interna albirroja el panorama está clarísimo. El seleccionador albirrojo ya tiene definidos a los once futbolistas que saltarán al campo con la misión de dar el primer golpe en un Grupo D ante la coanfitriona.

Así se juega el resto del Grupo D

La acción del grupo no se detiene con el partido de la Albirroja. Los otros dos rivales del cuadrangular, Turquía y Australia, harán su debut oficial este domingo 14 de junio a las 01:00 de nuestra hora, teniendo como escenario el imponente BC Place de Vancouver, en Canadá.

Estados Unidos vs. Paraguay: debut mundialista en vivo

La formación de Paraguay para enfrentar hoy a Estados Unidos

La selección de Paraguay debuta en el Mundial 2026. Gustavo Alfaro tiene definido el equipo que enfrenta al local Estados Unidos en Los Ángeles.

Jugadores de Paraguay posan este viernes, previo a un partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay).
Jugadores de Paraguay posan este viernes, previo a un partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay).
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