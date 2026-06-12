Estados Unidos vs. Paraguay: debut mundialista de la Albirroja en vivo

La espera más larga y dolorosa del fútbol paraguayo llegó a su fin. Tuvieron que pasar 16 años, tres ediciones consecutivas de frustraciones viendo el torneo por televisión —Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022— para que el orgullo nacional regrese al lugar que le pertenece. Hoy, la Albirroja vuelve a pisar el escenario más importante del planeta.

El reloj marcará las 22:00 (hora de nuestro país) cuando el combinado nacional entre en acción en el Mundial 2026. El debut no pudo ser más desafiante ni más atractivo: chocamos contra el poderoso anfitrión, Estados Unidos, en la mítica ciudad de Los Ángeles.

Gustavo Alfaro tiene a sus 26 guerreros listos para la batalla

La mejor noticia para el cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro es la sanidad del plantel. La selección paraguaya llega a este estreno con los 26 convocados a disposición, sin lesionados ni bajas de última hora.

Aunque el estratega argentino prefirió jugar al misterio y no confirmó la alineación oficial durante la última conferencia de prensa, en la interna albirroja el panorama está clarísimo. El seleccionador albirrojo ya tiene definidos a los once futbolistas que saltarán al campo con la misión de dar el primer golpe en un Grupo D ante la coanfitriona.

Así se juega el resto del Grupo D

La acción del grupo no se detiene con el partido de la Albirroja. Los otros dos rivales del cuadrangular, Turquía y Australia, harán su debut oficial este domingo 14 de junio a las 01:00 de nuestra hora, teniendo como escenario el imponente BC Place de Vancouver, en Canadá.

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