Emplazamiento del TAS a Olimpia

La dirigencia hizo gestiones para “estirar” hasta febrero el periodo de puesta al día. Además solicitó abonar la deuda de manera fraccionada, pero el club ucraniano no aceptó la propuesta, por lo que no habrá otra alternativa que pagar los US$ 5.500.000 para evitar sanciones, que son varias, como la quita de puntos, prohibición de fichajes, hasta el descenso de categoría.

Derlis había jugado siete partidos y marcado tres goles en el Decano en 2014. Luego fue al Basilea, desde donde pasó al Dínamo y después al Santos brasileño.

La vuelta del atacante a Para Uno resultó una cara apuesta de la administración Marco Antonio Trovato, cuando la economía olimpista parecía floreciente. Para su retorno fue desembolsado inicialmente 400.000 dólares y quedaba un gran monto por ser abonado.

En su segundo ciclo en Olimpia, González registra 42 juegos de liga y 15 anotaciones, desde el 2020. La comisión que encabeza Miguel Brunotte deberá sacar “agua de las piedras” para solucionar el problema.