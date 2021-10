River Plate: la caída más dolorosa

“Suelo dejar pasar los días y luego hablar con los jugadores para no actuar en caliente. Perdíamos los partidos porque no concretábamos las jugadas generadas, pero esta vez no hicimos nada. Eso fue lo que más me dolió”, expresó el dirigente, quien recibió el compromiso del grupo que comanda el técnico Celso Ayala para salir a flote en las siete fechas que le restan al Clausura. El club de la banda roja se encuentra en la zona de descenso.