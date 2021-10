El Tata dirigirá a la Albirroja de Haedo

De cara al partido de despedida que está organizando Nelson Haedo, este jueves anunció que ya tiene entrenador para el equipo Paraguay que jugó en Sudáfrica 2010. A través de su cuenta en Instagram, el exdelantero presentó a Gerardo Martino.

“Señoras y señores tengo el placer de informarles que ya tenemos al maestro para mi partido de despedida”, escribió Haedo. “El profe Tata Martino me dijo que con gusto estaría al frente del equipo de Sudáfrica 2010″, acotó.

Martino fue el seleccionador de la Albirroja que por primera vez avanzó hasta los cuartos de final de un cita mundialista. Hace un mes, Haedo manifestó que se quiere retirar con público en las gradas y que hará un choque entre los integrantes del equipo paraguayo que fue parte de esa campaña histórica contra otro integrado por amigos y excompañeros.

Haedo, que se codeó con importantes figuras del fútbol mundial durante su paso por Europa, no reveló quiénes estarán. No obstante, este día dijo: “También ya tengo el sí de algunos excompañeros internacionales”. La fecha para esta despedida aún no está definida, pero es seguro que se disputará en el General Pablo Rojas, de Cerro Porteño, su último club.