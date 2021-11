El nivel, la roja y más con el Míster de Guaraní

Jubero fue expulsado en el partido último, en el triunfo frente al Sportivo Luqueño, y ayer seguía cuestionando la decisión del árbitro Juan Eduardo López. “Espero que se haga justicia y que me eliminen la segunda amarilla porque no hay motivos para eso. Me sentí perjudicado”, se refirió sobre la expulsión.

Cuando se le insistió por qué la tarjeta roja, repitió que “esa es mi gran duda existencial, todavía no lo sé. En ningún momento le falté el respeto. Cuando me sacó la amarilla ya no me referí a él y cuando fui para sacarle a Fernando Fernández me sacó la segunda amarilla”. El Míster se metió a la cancha en pleno partido en medio del tumulto de los futbolistas con el colegiado.

Oviedo es otra resta

Por cláusula de contrato del atacante Alfio Oviedo no podrá jugar contra Libertad, el domingo en el Defensores a las 18:15, y junto a Marcelo González (expulsado) pasa a ser otra valiosa resta.

Fernández Cedrés

El uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés jugó el partido 101 ante Luqueño, pero antes recibió la casaca 100 (producto de 83 juegos en Liga, 11 en Libertadores, 1 en Sudamericana y 6 en Copa Py.)