Para Gamarra, el problema es la actitud

“Gracias a Dios no pasé una crisis como esta en la selección. Jugué tres mundiales y estuve en las eliminatorias del 93. Creo que la actitud es el problema, se nota que están mal en lo sicológico o es otro el problema, no se puede perder y hacer toquecitos frente a tu arco, hay que tener más carácter”, dijo Gamarra a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Admiré el partido de los veteranos de Chile, jugaron con mucha actitud y así tiene que ser el que juega por la selección”, añadió.

También aseguró que a la selección le falta un líder. “No es casualidad, no sé si les hace mal el haber crecido todos juntos, van afuera, ganan mucho dinero, no puede ser que no haya un líder, tiene que haber un líder siempre. Hay 30 o 35 jugadores y no se encuentra el líder, tiene que aparecer el carácter y la rebeldía del jugador en estos momentos”.

Aseguró que Guillermo Barros Schelotto tenía que arriesgar más. “Es difícil, no va a ser fácil para el cuerpo técnico, sin conocerle a muchos jugadores, a mí me pareció raro el planteamiento ante Chile, esperó mucho contra Chile. Después cuando tuvo que arriesgar no lo hizo. Y el jugador no mostró carácter, se escondían uno de otro y así es difícil jugar”.

Para él en el gol de Chile no le culpa a Antony Silva, sí a Tony Sanabria. “A Sanabria le falta mucho, le falta carácter, parece pecho frío, no se mete en los partidos y no demuestra absolutamente nada, que el juegue adelante no nos vino bien con Chile. Se nota que le cuesta, también a Gustavo Gómez, es un jugador diferente jugando en Palmeiras y en la selección es otro, aquí hasta revienta la pelota y eso no se ve en Brasil, carecemos del volante recuperador que siempre necesita un equipo”, señaló.