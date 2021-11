César Farías: “la felicidad no es completa”

“Hay muchas cosas como para estar feliz, pero la felicidad no es completa. Recibí amenazas porque no convoqué o no puse un jugador y después, terminando el partido, llegaron acusaciones de circunstancias personales”, dijo el seleccionador, con pasado en Cerro Porteño (2015/16).

“No estoy dispuesto a que se me venga a estar amenazando y amenazando a mi familia. He soportando bastante en silencio, pero ya esto es un acoso que no lo puedo entender”, indicó Farías, quien hablará en los próximos días del asunto con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa. AFP