Pedro Aldave: “Son cosas que carecen de veracidad”

“Al periodista no lo conozco, publica cosas que carecen de veracidad, sé quien puede estar atrás de esto, me lo guardo para mí y veo como sigo, hace tiempo dice cosas que no son verdades de mí, en México saben quien es el periodista y como se maneja, a veces se le va la mano, este es un tema personal y le ensucian a la APF porque tiene mas repercusión”, señaló Aldave a la 730 AM, ABC Cardinal.

No tiene ninguna causa en su contra y pocas veces lo vio a Uriel Pérez. “No hay ninguna causa en contra mía. Yo a Uriel Pérez lo vi tres veces en mi vida, nunca hice operación con él, es sensacionalista el mexicano. Nadie me llamo a preguntarme nada, lógicamente si vinculas a la APF, vende”.

Y sobre los jugadores que los empresarios ponen en la selección, aseguró. “El futbolista que tengo ahora es Julio Enciso y él no me van a decir que no merece estar en la selección, a Berizzo nunca le hablé, tampoco a Ramón Díaz, los jugadores se ponen solos, esto es así. Ya veré que hago, averiguaré con algún abogado mexicano, pero esto es normal, no tiene nada qué ver la selección y la APF”, concluyó.