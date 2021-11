Acosta: “Lo de Bareiro son medias verdades y hay informaciones erradas”

“Todas las menciones que se hacen de mí son en carácter de apoderado y eso es cierto, tenía poderes de representación de una empresa de Panamá que ya fue disuelta, tenía sus directores panameños como corresponde, que pagó sus impuestos en Panamá y tenía un poder para firmar en nombre de la empresa para usarlo en cualquier parte del mundo. También tuve la representación de otra empresa con casi el mismo nombre en Paraguay en carácter de abogado y eso no me convierte ni en dueño de la empresa ni en responsables en los negocios jurídicos, que fueron legales y lícitos”, afirmó Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Después habló del tema Adam Bareiro. “Lo de Adam Bareiro son medias verdades, cuando Adam llega a Nacional en el 2017, lo que me contaron porque no participé, Nacional le reconoce a Adam que el 50% de los derechos es del jugador, cosa que está permitido por la FIFA. Un año después,. Nacional le compra el 50% en 500.000 dólares y Adam pide que el dinero sea depositado en la cuenta de su hermano en los Estados Unidos, cosa que puede hacer, no tiene nada de ilícito. Después va a Monterrey por el cien por ciento y Nacional recibe toda la plata”.

“Nacional le contrató a la empresa de Panamá para que gestione la transferencia del jugador, esta empresa consigue la transferencia, luego se disuelve y cede los derechos a una empresa de Paraguay para cobrar y emite una factura al club Nacional por el pago que se hizo”, añadió al respecto.

Dijo que al mexicano le dan información errada. “Al periodista le dan información errada. Tengo escaneado los documentos que tiene Nacional y el jugador, porque redactamos cuando Adam le vendió a Nacional. El periodista tiene la información sin apoyo documental”.

Afirmó que no le va a demandar a Suárez. “No le voy a demandar, me tiene sin cuidado lo que pueda decir, tengo toda la documentación y estoy hiper tranquilo con relación a mi trabajo y porque cobré en concepto de honorarios profesionales”.

Reiteró que la denuncia en Argentina no involucra a Aldave y Harrison. “La denuncia en Argentina no le involucra a Pedro Aldave ni a Robert Harrison. Aldave no está imputado, jamás ha sido llamado a declarar. No sé porqué tiene que aparecer el señor Robert Harrison”.

“Hay un error del periodista, en el año 2016 Juan Appleyard era el intermediario del Nacional ante cualquier club que tenía interés en algún jugador y es absolutamente legal por parte de la FIFA. En el caso de Adam Bareiro, su venta se produce en el 2018, no tiene nada que ver con lo de Appleyard”, concluyó.