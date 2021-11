Aldave: “Este tema no reviste seriedad”

“Que diga lo que quiera (por Ignacio Suárez), yo digo que no, en este caso no hay ninguna imputación. No me llegó ninguna notificación, me ponen en una relación con un señor con quien no trabajé nunca, que supuestamente pongo jugadores en la selección que no jugaron nunca en la selección, todo el mundo en México sabe su trayectoria, no reviste seriedad, es un tema periodístico, no lo tomó de manera seria”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Según Aldave, se analiza una situación que no existe. “No tiene seriedad, estamos analizando una situación que no existe, no lo conozco al periodista, no tengo causa en Argentina y si tengo lo voy a decir. Aparte, ¿qué le va a interesar a la justicia argentina lo que haga Harrison con un club mexicano?, esto es traído de los pelos. Hay que investigar al periodista también. Creo saber de donde viene como lo dije, pero estoy tranquilo, mi trayectoria me defiende a mí”.

No tiene relación con el empresario Uriel Pérez

Reiteró que no tiene relación con Uriel Pérez. “No tengo relación con Uriel Pérez, nunca ni siquiera vendí un caramelo con él. Lo conozco como a mucha gente, pero nunca hicimos ningún negocio, esto es más político, lo meten a la Asociación porque va a levantar más” y agregó. “No quiero decir de donde viene, no quiero entrar en una polémica. Yo no quiero ni hablar del periodista. No tengo dudas de nadie, no puedo hablar mal de nadie que no conozco, pero está diciendo un montón de cosas y lo vamos a investigar. No quiero hacer polémica, no quiero darle entidad a alguien que no merece”, dijo el empresario Aldave.

Asegura que no existe audios de whatsapp donde pide por jugadores para la selección nacional. “No hay audio whatsapp pidiendo que jugadores jueguen en la selección. Yo si le pondría a alguien le pongo a mi hijo, juega un partido y nos matan a los dos. Te digo la verdad, es una risa esto, no tengo ningún audio, hacemos debate de algo que no existe”.

Podría accionar contra Ignacio Suárez

Está pensando accionar contra el periodista. “Vamos a estudiar si accionamos o no, estoy acostumbrado a esto, es una posibilidad porque se mezcla un montón de cosas, creo saber de donde viene, pero vamos a ver. Hay que investigar un poco quien te está haciendo este tipo de acusación. Voy a pensar que hacer con los abogados, estoy tranquilo con esto. Es fuerte que diga que uno está imputado cuando no lo está”.

Volvió a ratificar que no conoce a Uriel Pérez y que un jugador se pone solo en la selección. “No conozco a Uriel, yo envío audio por whatsapp siempre, pero jamás para poner a alguien en la selección. El jugador se pone solo en la selección, reitero, cuál es el negocio si es malo y lo pones en la selección. En la selección el que juega bien va a estar y el que no, no está. A mí por ejemplo me gusta mucho Carlos Arrúa y no lo convocan. Lorenzo Melgarejo juega bien y no está”.

“Lo cierto es que yo no mandé ningún audio, vamos a ver qué va a pasar, cuál es la realidad de todo esto, vamos a intentar que se sepa, vamos a investigar la fuente también. Estoy con la conciencia tranquila”, concluyó.