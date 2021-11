Fútbol paraguayo: tabla de posiciones del Clausura 2021 antes de la fecha 17

El torneo Clausura atraviesa por su etapa decisiva y tiene de líderes a Guaraní y Cerro Porteño, ambos con 34 unidades, antes del arranque de la 17ª fecha del fútbol paraguayo. La definición del título, independientemente a lo que pase este fin de semana, se extenderá como mínimo a la última jornada, cuando ambos se enfrenten.

La lucha por quedarse con el último cupo a la Copa Libertadores es de Nacional y Olimpia. Tanto Libertad, el Ciclón y el Indio tienen lugares asegurados y solo falta conocer al cuarto. La Academia posee dos puntos de ventaja con relación al Decano, a falta de dos jornadas para la conclusión del torneo.

Con relación a la pelea por estar en la Copa Sudamericana, prácticamente también queda un solo boleto: el General Caballero JLM, campeón de la Intermedia, ya se apuntó, Nacional u Olimpia se quedará con el segundo, posteriormente están en la disputa Guaireña (40), 12 de Octubre (40), Sol de América (39) y Sportivo Luqueño (38).

De estos equipos, en caso de no disputar el repechaje, el Danzarín cuenta con la clasificación, si no es por el acumulativo, será por la Copa Paraguay ya que accedió a la final al igual que el Franjeado. Por tanto, quedaría el último lugar para el Albiceleste, el Albiazul o el Chanchón, equipo que pelea por no jugar el repechaje.

Son cinco los puntos de diferencia que Sol de América le saca al Sportivo Luqueño en el promedio por lo que este viernes se definirá cuál será el que se mida con el Sportivo Ameliano, conjunto que busca el ascenso a la Primera División. River Plate ya no pelea por algo, descendió la fecha pasada. Enterate cuáles son los partidos de esta fecha del fútbol paraguayo, horarios y dónde verlos por TV.

Posiciones Clausura 2021 - Fecha 17