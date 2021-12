Servio, arbitraje y otras cosas, con Acosta

“Pero a lo que nosotros nos molesta es que, como que se encuentra y está la víctima, todo el mundo se agarra de eso, pero deja de lado otras cosas más desagradables. Me refiero a las dos expulsiones de Cerro, que debían haber sido la de Carrascal y la de Patiño”, el descargo sobre el malestar por el arbitraje. “Yo tengo el derecho a pensar de acuerdo a como me están haciendo ver o de la forma que estoy escuchando los comentarios, como están minimizando eso”, agregó.

Acosta fue más duro: “La forma como asquerosamente nos sacaron el título el año pasado. Ahí ya no hubo error nuestro, hubo el tema del VAR, del árbitro y nos robaron prácticamente el título y ahora aprovecharon una equivocación importantísima nuestra para llevar a cabo ciertas cosas. Bien la amarilla a nuestros jugadores, pero ¿por qué no hay el mismo criterio para tratar de ver la patada? Porque vas a decir que no vio el árbitro o la confusión, ¿y el VAR por qué no avisó lo de Carrascal?”.

Sobre Servio. “Vamos a hablar, no se estará sintiendo bien, nosotros tampoco estamos conformes con lo que sucedió. Se equivocó, porque quiso hacer lo que hizo el otro arquero (Jean Fernandes), pero este no fue amonestado, el nuestro sí fue amonestado y se equivocó ahí, porque se dejó llevar por esas cosas”.