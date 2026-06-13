Video: Así será la triplicación del tramo Aeropuerto-Roque Alonso

La triplicación de la ruta D025 continúa en ejecución en el tramo comprendido entre el acceso al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, y su empalme con el acceso norte sobre la ruta PY03, en Mariano Roque Alonso, a lo largo de 6,03 kilómetros.

De acuerdo con los datos oficiales, el proyecto contempla la construcción de una autopista con cuatro carriles nuevos y la rehabilitación de la vía existente de dos carriles. De esta manera, el tramo pasará de dos a seis carriles, triplicando su capacidad y reduciendo sustancialmente el tiempo de viaje para los usuarios.

El contrato también incluye soluciones para intersecciones complejas, como la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Itay, sistemas de drenaje, ciclovía, veredas, rotondas y paradas de buses.

Ruta D025, con avance del 30%: ¿Qué se hizo y qué falta?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión y responsable de los trabajos, informó a ABC que el avance físico y financiero general de la obra es de casi el 30%. Entre los principales hitos se destaca el puente sobre el arroyo Itay, en la zona del aeropuerto, que registra un 98% de avance.

A estas labores se suman las alcantarillas celulares, con un avance del 52%; los trabajos de terraplén, con un 53,53%; y las obras de drenaje sobre la avenida General Díaz, donde continúa la colocación de alcantarillas con un avance del 98%. Además, se ejecutan trabajos en sumideros y en la conformación del paquete estructural hasta la subbase en algunos sectores, como el inicio de la rotonda y las avenidas General Díaz y Bernardino Caballero.

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Entre los frentes de obra actualmente en ejecución, la cartera de Obras Públicas informó que continúan los trabajos de vallado perimetral de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), construcción de muros de contención de hormigón armado, terraplenes, subbase de suelo agregado, base, riego de imprimación asfáltica, puesta a punto del canal dentro del predio de la Dinac, bajadas de agua de terraplén y cordón cuneta.

El plazo de ejecución de la obra es de 21 meses y comenzó en junio del año pasado, por lo que su culminación está prevista para marzo del 2027.

La obra registró un millonario encarecimiento

Cabe recordar que esta obra fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), un mecanismo que, según cuestionamientos planteados, habría sido utilizado por este Gobierno para evitar los controles previstos en la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que los llamados realizados por dicha entidad no se rigen por esa normativa.

Si bien el proyecto es impulsado por el MOPC, la cartera no estuvo a cargo de la licitación. La adjudicación recayó en la empresa CDD Construcciones SA, representada por César Delgado.

Inicialmente, la obra fue adjudicada por G. 167.063 millones (más de US$ 28 millones al cambio actual). Sin embargo, según informó el MOPC, el costo actualizado asciende a G. 208.817 millones (US$ 31,7 millones), lo que representa un incremento cercano al 25%. Al no regirse por la Ley Nº 7021, el aumento supera el límite del 20% permitido por dicha normativa para las obras públicas.

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Esto implica que el proyecto tendrá un costo superior a US$ 5,8 millones por kilómetro. El MOPC explicó a ABC las principales razones que motivaron el incremento del presupuesto inicial.

Las razones del encarecimiento, según MOPC

En ese sentido, la institución señaló que el concurso de precios realizado por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú contempló la elaboración del diseño final de ingeniería, la evaluación de impacto ambiental y el catastro y avalúo para la liberación de la franja de dominio.

Agregó que, a partir de los estudios catastrales y de avalúo, se identificaron propiedades privadas dentro del predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, lo que generó la necesidad de incorporar indemnizaciones por expropiaciones para la liberación de la franja de dominio por un monto de G. 15.700.406.315 (más de US$ 2,6 millones).

Asimismo, indicó que, con el objetivo de minimizar las afectaciones a esos terrenos privados en un tramo de 920 metros, fue necesario diseñar una pantalla de hormigón armado para la contención del terraplén.

Del mismo modo, tras los estudios de tránsito realizados durante la elaboración del diseño final de ingeniería, se detectó la necesidad de ampliar la longitud de la colectora de la autopista de 3.000 a 4.350 metros.

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El MOPC también señaló que, a solicitud de la Dinac, fue necesario ajustar el diseño del vallado perimetral para cumplir con las normativas aeronáuticas internacionales.

Prevén obras hidráulicas dentro del aeropuerto

Además, para mitigar riesgos sobre la pista principal y la pista de carreteo del aeropuerto durante episodios de lluvias intensas, se diseñaron obras hidráulicas dentro del predio aeroportuario para conducir las aguas hasta el cauce del arroyo Itay.

Finalmente, la institución destacó que el mejoramiento integral de la avenida General Díaz de Roque lonso permitirá conectar el aeropuerto con la ruta PY03 mediante una vía de acceso rápido, generando una nueva alternativa de gran capacidad para el ingreso a la capital.

Añadió que el proyecto también incorpora veredas, bicisendas e iluminación integral del tramo intervenido, con el objetivo de mejorar las condiciones urbanísticas y de movilidad en comparación con la situación actual.