El fútbol premia a Ameliano y condena a Luqueño

El “equipo chico” se hizo gigante

El duelo fue de menor a mayor. Para revertir la situación adversa, Luqueño necesitaba contundencia y concentración defensiva. Ni una cosa ni otra.

Ameliano, con las mañas del ascenso. Jugador que recibía falta demoraba más de la cuenta en reponerse. Recurso para quemar minutos.

El elenco auriazul fue solo voluntad, insuficiente para superar a un rival motivado que avisó con un tiro de Martinich que dio en el travesaño y anotó en el cierre del primer tiempo.

Saque de arco de López, intento fallido de control de Arce, el balón le queda a Romero, de perfecta asistencia a Jorge Giménez, quien venció a Gavilán. Los jugadores luqueños quedaron “anestesiados”. Estaban pensando más en la portería contraria y descuidaron la propia. Y cocodrilo que duerme se convierte en cartera.

El “Chanchón” dejó pasar mucho tiempo con jugadas intrascendentes. Un equipo sin alma, que tuvo en los pies del argentino Walter Ortiz las mejores chances de llegar al empate, que se registró a través de su compatriota Rodrigo Castro, luego de la combinación con Borja.

Emotivos tramos finales, sobre todo por el empuje de la afición auriazul, pero el aliento no fue suficiente para evitar el verdadero descalabro.

Ameliano actuó con inteligencia, pudo haber ganado nuevamente. Tuvo el premio a su actitud. Utilizó sus herramientas de la manera adecuada.

Luqueño debe sanear su casa y ponerse las pilas. Es inaceptable que un club de masa, que despierta pasiones, no tenga un estadio habilitado, “como la gente”. Encima su presidente, Hugo Rodríguez, declara que equipos de barrio no suman a nuestro fútbol, cuando que esta es una competencia deportiva en la que todo puede pasar. Si se tuviese en cuenta la popularidad/población, China, India y Estados Unidos hubiesen sido múltiples campeones mundiales. La cuestión no pasa por ahí.

“Todo un logro para el barrio”

El técnico de Ameliano, Humberto García, no ocultó su alegría al conseguir el ascenso con la “V” azulada. “Disfrutar el momento, felicitar a los directivos, porque vienen de la cuarta categoría, subieron a la tercera y después a la Intermedia y esto es todo un logro para el barrio (Jara), lo que queda ahora es disfrutar y a partir de mañana se conversará lo que pueda venir”, expresó el estratega.

“Todos los logros, que tuvimos con el cuerpo técnico son importantes, valoro a las personas que trabajan conmigo, ellos son participes de todo esto. Hay muchos logros en mi vida, pero este tiene un sabor especial porque se consiguió con un equipo bastante sufrido y humilde”, destacó.

Alex Arce, el goleador que tuvo Ameliano en la Intermedia, señaló: “Nunca bajamos los brazos, a pesar de esos 41 días que estuvimos parados, siempre tuvimos fe de que se podía lograr, sea cual se el rival. Se vio en la cancha en estos dos partidos, los compañeros tuvieron fe y que con mucha garra se puede lograr algo”, significó.

“Hay que reestructurar Luqueño”

El entrenador de Sportivo Luqueño, Miguel Zahzú, expresó su pesar por el descenso y sugiere una reestructuración en el club.

“Expreso la tristeza del plantel, un grupo muy dolido, tremendamente triste, con una situación en el vestuario insostenible, de la forma que están en este momento. Imagino a la dirigencia, todo lo que se le cruza por la cabeza, me imagino el hincha como está”.

El DT añadió: “Hay que reestructurar Luqueño, dar vuelta la página inmediatamente. La gente debe tener comprensión, tolerarse, que no haya violencia, que haya unión en la ciudad”.

Marcelo Palau: “Difícil, no solo por nosotros, sino por la gente que nos apoyó en todo momento, por esta institución gigante, que no merece esto que le está pasando. No hay palabras. Ojalá pueda quedarme para volver a Luqueño al lugar que merece, la Primera y que surja una refundación, porque el club tiene para ser uno de los más grandes del Paraguay”, dijo el capitán.