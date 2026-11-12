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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 16:20

Caso Ueno: hallan documentos bancarios en Mburuvicha Róga

Grupo de seis personas, tres hombres y tres mujeres, discuten en sala con pantallas de monitoreo. Mujer en camisa blanca gesticula animadamente.
La fiscala Silvia González dialoga con el encargado de la sala de monitoreo en presencia de su colega Laura Giacummu (saco beige) y funcionarios de Delitos Económicos.Gentileza: Fiscalía

El equipo fiscal investigador del caso Ueno se constituyó hoy en Mburuvicha Róga, donde encontró varios documentos relacionados a la entidad bancaria, los cuales estarían en un área reservada de la casa presidencial que ocupaba Santiago Peña hasta hace una semana.

Por ABC Color
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En horas de la mañana, un equipo fiscal integrado por las agentes Silvia González Véster y Laura Giacummo fue hasta Mburuvicha Róga acompañadas de personal de la Policía Nacional, a fin de verificar las instalaciones en el marco del caso Ueno Bank y más específicamente a la causa N° 92 caratulada “Santiago Peña Palacios s/ lesión de confianza y otros”.

La diligencia encabezada por las representantes del Ministerio Público consistió en una constitución y no en un allanamiento, como se había difundido inicialmente, según confirmaron fuentes allegadas a la investigación.

Lea más: Allanamiento en Mburuvicha Róga: buscan evidencias vinculadas a la causa de Santiago Peña

En ese marco, para los trabajos de inspección y verificación, el propio presidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, autorizó a la comitiva el ingreso a las instalaciones y también puso a disposición la dependencia, así como cámaras, libros y documentos que estén en el lugar.

Las fiscalas Silvia González Véster y Laura Giacummo inspeccionan las instalaciones de Mburuvicha Róga.
Las fiscalas Silvia González Véster y Laura Giacummo inspeccionan las instalaciones de Mburuvicha Róga.

Cabe señalar que esas mismas fuentes señalaron que Alliana aún no ha tomado posesión ni se ha trasladado hasta el sitio para hacer uso de la residencia presidencial. El equipo investigador, en ese contexto, también recibió apoyo y acompañamiento de militares del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Documentos de Ueno, ¿en el dormitorio de Santiago Peña?

La comitiva procedió a la inspección de cada una de las instalaciones de Mburuvicha Róga, incluso el dormitorio que hasta hace apenas una semana seguía utilizando el depuesto presidente de la República Santiago Peña Palacios, hoy procesado penalmente y con prisión preventiva, que cumple en el REP.

Lea más: Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento

Es así que en una de las áreas privadas utilizada por el hasta hace una semana presidente Peña, se encontraron papeles con membrete de Ueno Holding SAECA, según indicaron fuentes allegadas a la investigación. Acerca de esto, intentamos contactar con las fiscalas para más detalles, pero no contestan nuestras llamadas.

Silvia González con blusa blanca, sentada con documentos, y Laura Giacummo, de pie, con chaqueta clara, en un jardín durante un allanamiento.
Las fiscalas Laura Giacummo y Silvia González encabezaron la constitución en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Uno de los documentos incautados a estas alturas por la comitiva interviniente trataría sobre el proceso bancario que afectaría a Ueno Holding SAECA; en tanto que otro papel tendría impresa una lista ligada a Ueno también.

Lea más: Emiliano Rolón evita responder por qué no se investigó el caso sobres con dólares en Mburuvicha Róga

Igualmente, el equipo fiscal y policial habría incautado otra serie de elementos como una CPU, un dispositivo de almacenamiento externo y también, procedió a la desgrabación de otros archivos que se encontraban almacenados en el lugar. Todos estos serán sometidos a análisis en el marco de la causa penal en curso.

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