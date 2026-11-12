Caso Ueno: hallan documentos bancarios en Mburuvicha Róga

En horas de la mañana, un equipo fiscal integrado por las agentes Silvia González Véster y Laura Giacummo fue hasta Mburuvicha Róga acompañadas de personal de la Policía Nacional, a fin de verificar las instalaciones en el marco del caso Ueno Bank y más específicamente a la causa N° 92 caratulada “Santiago Peña Palacios s/ lesión de confianza y otros”.

La diligencia encabezada por las representantes del Ministerio Público consistió en una constitución y no en un allanamiento, como se había difundido inicialmente, según confirmaron fuentes allegadas a la investigación.

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En ese marco, para los trabajos de inspección y verificación, el propio presidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, autorizó a la comitiva el ingreso a las instalaciones y también puso a disposición la dependencia, así como cámaras, libros y documentos que estén en el lugar.

Cabe señalar que esas mismas fuentes señalaron que Alliana aún no ha tomado posesión ni se ha trasladado hasta el sitio para hacer uso de la residencia presidencial. El equipo investigador, en ese contexto, también recibió apoyo y acompañamiento de militares del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Documentos de Ueno, ¿en el dormitorio de Santiago Peña?

La comitiva procedió a la inspección de cada una de las instalaciones de Mburuvicha Róga, incluso el dormitorio que hasta hace apenas una semana seguía utilizando el depuesto presidente de la República Santiago Peña Palacios, hoy procesado penalmente y con prisión preventiva, que cumple en el REP.

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Es así que en una de las áreas privadas utilizada por el hasta hace una semana presidente Peña, se encontraron papeles con membrete de Ueno Holding SAECA, según indicaron fuentes allegadas a la investigación. Acerca de esto, intentamos contactar con las fiscalas para más detalles, pero no contestan nuestras llamadas.

Uno de los documentos incautados a estas alturas por la comitiva interviniente trataría sobre el proceso bancario que afectaría a Ueno Holding SAECA; en tanto que otro papel tendría impresa una lista ligada a Ueno también.

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Igualmente, el equipo fiscal y policial habría incautado otra serie de elementos como una CPU, un dispositivo de almacenamiento externo y también, procedió a la desgrabación de otros archivos que se encontraban almacenados en el lugar. Todos estos serán sometidos a análisis en el marco de la causa penal en curso.