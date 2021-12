El futuro de Cardozo y nuevo PF elogia la Villa

“Como todos saben, no fue un buen año. Olimpia estaba acostumbrado a esos campeonatos que veníamos ganando siempre. Este año no fue nada bueno en lo futbolístico, ni en lo económico, de los cinco objetivos, se consiguieron dos, que son importantes también para el club. Pero C , no fue tan malo a pesar de todo”, sostuvo Cardozo.

Sobre su futuro. “No tengo nada definido aún, se rumorea que hay un equipo interesado en mí, eso me pone contento, porque uno siempre busca una transferencia afuera y más si es a Europa. Mi idea es hacer un buen campeonato, ganar títulos con Olimpia, en lo que pueda ayudar, estaré a disposición y si tengo la posibilidad de ser transferido, bienvenido sea”, aclaró.

Por su parte, el preparador físico Elvio Paolorosso ya se encuentra en el país para finiquitar su vinculación. “La situación está como para que se concrete. Falta arreglar algunas cosas y ya estaría casi terminado”, declaró el profesional.

“Ya estuve por la Villa Olimpia. Es impresionante muy parecido a lo que tuvimos en Barcelona, no tiene nada que envidiarle”, dijo tras recorrer la sede.