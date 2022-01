Nacional suma otro central

Cabrera proviene de Barracas de Argentina y habló con el Cardinal Deportivo. “Arranqué en Estudiantes de La Plata, pasé a préstamo a un equipo de tercera división y de allí llegué a Barracas donde logramos el ascenso a la primera división”, comenzó diciendo el defensor.

El argentino es dueño de su pase. “Llego con el pase en mi poder a Nacional y un préstamo de un año. Me acuerdo de la final que jugó Nacional ante San Lorenzo, ahí lo conocimos a Nacional, tiene mucha historia y es un equipo importante de Paraguay que tiene la obligación de pelear arriba”.

Pidió referencias del club y también conoce a Rodrigo López. “Pedí referencias a jugadores que estuvieron en Paraguay, en el plantel no conozco a nadie. A López lo conozco de haberlo visto en Estudiantes donde hizo goles importantes y por eso lo recuerdo”.

Habló del juego de Nacional y como se dio su venida al tricolor. “Me han dicho que el juego de Nacional es el de salir por abajo, es un fútbol que me gusta y lo intentamos en Barracas, sé lo que puedo darle al equipo. Cuando me llamaron me interesó, pero también estaba negociando con Barracas, me decidí por Nacional, tener la posibilidad de jugar la Sudamericana y vengo a ayudar al equipo”, concluyó.