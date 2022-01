Ferreira, transferencia más alta en la historia liberteña

Si bien el dirigente repollero no precisó el monto de la operación, mencionó que será la más elevada. El “Guma” había totalizado un ingreso de 5.000.000 de dólares por Gustavo Gómez en dos tandas, por su traspaso a Lanús y su posterior ida al Milan italiano. Por Jesús Medina habría recibido US$ 4.000.000 por su traspaso al New York City y por Adalberto Román 3.500.000 por su ida a River Plate.

De acuerdo a los datos extraoficiales, serían 6.500.000 dólares los que ingresarían a las arcas repolleras por la ida de “Sebas” a la Major League Soccer.

El atacante había llegado a la “Huerta” en 2020 proveniente del Morelia de México. Ese año disputó 39 partidos y marcó 20 goles, mientras que su registro en 2021 fue de 44 presentaciones y 18 tantos.