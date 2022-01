La Divisional programa las primeras dos fechas del torneo Apertura 2022

El primer campeonato del año, el torneo Apertura, comenzará el viernes 4 de febrero. Un año después de competir con diez clubes por los descensos de San Lorenzo y General Díaz y la cancelación de la División Intermedia 2020, la Primera División vuelve a doce participantes. En 2021, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) otorgó a la segunda categoría tres lugares de ascenso directo y un repechaje, que condenó al Sportivo Luqueño.

Este lunes, desde las 12:30, los delegados programarán las primeras dos jornadas del certamen. La reunión, como en el curso anterior, será virtual por motivos sanitarios contra el covid-19. En la ronda inaugural, los grandes recibirán a dos debutantes: Cerro Porteño, vigente campeón, medirá a Sportivo Ameliano y Olimpia enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón de la Intermedia y clasificado a la Copa Sudamericana (vs. Sol de América en marzo).

Además del cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores, el Apertura tendrá un premio económico: el ganador recibirá US$ 500.000, la mitad del monto total (US$ 1.000.000) que la APF percibió de la Confederación Sudamericana de Fútbol “con la intención de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a clubes y asociaciones”. Por su parte, el torneo Clausura también entregará US$ 500.000 al vencedor.

La primera jornada del torneo Apertura 2022

Olimpia-General Caballero JLM

12 de Octubre de Itauguá-Libertad

Resistencia-Tacuary

Cerro Porteño-Sportivo Ameliano

Sol de América-Nacional

Guaireña-Guaraní