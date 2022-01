Ecuador por un triunfo ante el imbatible Brasil que lo deje a un paso de Qatar

A cuatro fechas de que concluyan las eliminatorias sudamericanas, la tricolor marcha tercera con 23 puntos, detrás de los ya clasificados Brasil (líder con 35) y Argentina (29) y con seis unidades de ventaja sobre el cuarto, Colombia.

El clasificatorio otorga cuatro cupos para el Mundial y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de Asia.

“A mi me gustaría clasificar a lo grande, a mi me gustaría ganarle a Brasil” en los 2.850 metros de altitud de Quito, expresó el martes el timonel Gustavo Alfaro, a quien le alienta el empate 1-1 que consiguiera ante la canarinha en la Copa América-2021. En la ida por las actuales eliminatorias el elenco de Tite ganó 2-0.

“Cuando se juega con Brasil no hay nada seguro, con Brasil no se puede apostar nada”, dijo a la AFP el editorialista deportivo Mario Canessa, agregando que “la fe no se pierde”.

A pesar de la ausencia de Neymar (por lesión) y de los volantes Lucas Paquetá y Fabinho (ambos sancionados), la canarinha está relajada en Quito.

“Siempre quiero tener a Neymar, pero a veces las cosas no suceden como se esperan. Sin embargo, el equipo siempre es lo más importante, es el objetivo mayor”, expresó Tite el miércoles.

Boleto no quita la presión

El DT no pierde de vista el deber de rematar primero en la tabla de posiciones. “Siento las mismas emociones, ansiedades, la posibilidad de darle al atleta la condición de hacer lo mejor, de estratégicamente estar preparado para el juego. Confieso que sigo con la misma presión”, declaró.

El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz desde las 16:00 local (18:00 de Paraguay) del jueves, con arbitraje de los colombianos Wilmar Roldán (central), Alexander Guzmán y Jhon León.

El pentacampeón mundial goleó 3-0 a Ecuador en Quito en las eliminatorias para Rusia-2018, también dirigido por Tite, quien anotó que “Ecuador, con Alfaro y la campaña, habla por sí solo”.

Para Casemiro, ese antecedente no cuenta.

El jueves “va a ser un juego muy bonito y muy reñido porque se trata del tercero en la clasificación”, dijo el experimentado volante del Real Madrid.

“Trataremos de jugar en nuestro estilo de juego, un juego muy alegre y muy sólido atrás” que ha permitido a Brasil mantenerse invicto en el premundial.

El argentino Alfaro, por su parte, profesa su filosofía triunfalista. “Yo nunca voy a empatar un partido” por más que “tuviese en frente a equipos de envergadura, con jerarquía”, señaló Alfaro.

“Él sabe que empatarle a Brasil es fortificante. Anímicamente (los ecuatorianos) pueden ir a Perú con otro concepto a sabiendas de que han podido empatar a la mejor selección de Sudamérica”, sostuvo Canessa.

En la decimosexta fecha, del 1 de febrero, Ecuador visitará a Perú y Brasil recibirá a Paraguay.

“Expectativa muy alta”

Alfaro admitió que para el duelo del jueves afronta un “momento difícil” porque un importante porcentaje de su joven plantilla “está sin competencia”.

Además, siete de sus pupilos están amonestados y una nueva amarilla les haría perderse el choque contra Perú, el volante Ángel Mena (León, México) está lesionado y 15 jugadores sufrieron covid-19 el último mes.

El estratega aseguró que a Brasil “lo vamos a enfrentar con una expectativa muy alta, con una ilusión muy grande”.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Alexander Domínguez - Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán - Gonzalo Plata, Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ayrton Preciado - Enner Valencia. DT. Gustavo Alfaro.

Brasil: Alisson - Emerson, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Fred, Coutinho - Vinicius Jr, Matheus Cunha, Raphinha. DT: Tite.