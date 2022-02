“El que compre de los revendedores, ya no ingresará a los estadios”

La Policía Nacional tomará nuevas medidas después de los episodios de inseguridad en el país. Las decisiones también incluyen a los eventos deportivos, principalmente al fútbol. El Departamento de Eventos Deportivos implementará un protocolo para el acceso a los estadios. “Hay equipos que llevan gran aglomeración de personas. Vamos a implementar el resguardo del perímetro y dentro del perímetro evitar el estacionamiento vehicular”, expresó el comisario Eliseo Gaona.

“Por el momento, vamos a trabajar con los canes detectores de bombas para hacer un control exhaustivo en el predio en donde se encuentran estacionados los vehículos”, agregó Gaona, quien adelantó que en los partidos con mayor afluencia de público (Cerro Porteño y Olimpia), habrá detectores de metales. “Tenemos detectores de metales. Lo que estamos viendo son la adquisición de escáneres movibles para utilizarlos en cada escenario deportivo”, puntualizó.

Por otra parte, Gaona mencionó que los hinchas que no cuenten con las entradas nominales, una solicitud que realizó Eventos Deportivos, no podrán ingresar a los escenarios. “Se remitió una nota para que se vendan entradas nominales. Las personas, para llegar hasta los escenarios, deberán hacerlo portando sus documentos y que coincida con la entrada. El que compre de revendedores, ya no ingresará a los estadios”, avisó en la conferencia que realizó este viernes la Policía Nacional.