“La Copa Libertadores tampoco la tengo y me encantaría ganarla”

Es oficial: Marcelo Martins Moreno es jugador de Cerro Porteño. El Ciclón presentó este jueves, horas después de la llegada del atacante al país, al actual goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. En La Nueva Olla, en compañía del presidente Juan José Zapag y del vicepresidente Ariel Martínez, el atacante de 34 años vistió la camiseta número 9 para estar a disposición de Francisco Arce. El contrato del exCruzeiro, con el cual rescindió vínculo, es por dos temporadas.

Lea más: “Llego muy bien físicamente y desde ahora estoy a disposición”

“Muchas gracias por haberme recibido, a mí y mi familia, tan bien en Paraguay. No me lo esperaba. Me siento muy contento y con mucha confianza de que todo salga bien. Es el cariño de todos ustedes que hace que funcione de esa manera”, expresó Martins Moreno en la conferencia. El goleador de la Copa Libertadores 2008 (junto a Salvador Cabañas), apuntó al certamen continental y mencionó que “tampoco lo tengo y me encantaría ganarlo”.

“Una sensación increíble, conozco muy bien la Libertadores. Mucho tiempo estuve jugando en el exterior, en Brasil también y volver a jugarla me da mucha expectativa buena. Es un campeonato que tampoco lo tengo y me encantaría ganarlo. Seria ideal armar un buen equipo para conseguirlo. Si este campeonato nos falta, lo vamos a buscar. La experiencia siempre cuenta en un campeonato tan importante como la Libertadores”, señaló el nacido en Santa Cruz de la Sierra.

Lea más: “Francisco Arce fue muy importante que yo esté en Cerro”

“Nosotros estamos para poder pelear con cualquiera y si Cerro se refuerza de esta , es porque quiere ganar, porque quiere seguir ganando. Si el sueño es ganar la Libertadores, vamos a ir a buscarlo. Si quieres ganar la Libertadores, tienes que tener jugadores valientes y Cerro lo tiene. Yo voy a seguir peleando un puesto, vengo a dejar al grupo mas experiencia y de poco hacer las cosas bien dentro de la cancha”, agregó Martins sobre el certamen que anhela el campeón paraguayo.