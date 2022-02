Guaraní, eclipsado

Sol de América y un primer tiempo perfecto

No hay casualidad en el resultado. Este Guaraní parece continuar con el efecto de perder un campeonato en dos minutos. No hay otro motivo. Lejos está del nivel dinámico e intenso que imponía con estos mismos jugadores y entrenador. No hay inventiva, no encuentra soluciones individuales. Ni siquiera hay rebeldía, un estado que por lo menos puede generar alguna esperanza de reacción.

Y el rival, jugó un partido ideal, con un primer tiempo perfecto. Ordenado en zona y con marcas personales, quedando siempre mano a mano cuando defendía presionando a los centrales y al volante que retrocedía entre Cáceres y Fernández para participar de una serie de toque que no cumplió con el fin: evolucionar.

Y ese mano a mano no solo fue defendiendo sino que también, atacando. Con Benegas, Valdez y Rojas muy arriba y los volantes por fuera tomando a los laterales Ferreira y Benítez, la recuperación era en campo rival y la transición, más rápida.

Por eso, el Danzarín generaba sensaciones de peligro en cada avance, pero hasta el golazo de Cazal, no era determinante.

El ex-Deportivo Santaní, que arrancó por izquierda y despertó en ofensiva recién después del tanto, recibió un extraordinario cambio de enfrente, desde la derecha. La resolución fue aún mejor: control con el pie izquierdo, golpeando sutilmente el balón para que vaya hacia la pierna derecha. Ahorro tiempo y aprovechó el espacio en carrera para enganchar hacia el centro y sacar un latigazo al ángulo inferior derecho.

Y continúa el visitante generando ocasiones más claras, pero aunque no convirtió para tener un resultado más cómodo, en toda la complementaria no sufrió.

Los ingresos de Bareiro y González no cambiaron la temática de un Aborigen que también es predecible. Durante la estadía en cancha, la posiciones de Núñez y Fernando Fernández también fueron improductivas, sin participar del juego o sostener cada avance.

@DarioIbarra01