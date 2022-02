Guaraní, en el tercer puesto de la Copa Libertadores Sub 20

Es la primera participación de Guaraní Copa Libertadores Sub 20, también nunca antes un equipo paraguayo obtuvo la tercera posición en esta competencia de la Conmebol, si Libertad consiguió el cuarto lugar en 2020.

El equipo de Caracas marcó el 1-0 en el primer tiempo, luego con los cambios tácticos del técnico aurinegro Aureliano Torres, el Legendario dio vuelta el marcador, aunque ya pensando en los penales se recurrió al cambio de arquero, luego del empate de 2-2. Pero Matías López uno de los que saltó del banco y fue autor del tanto de la victoria aborigen.

“Gracias a Dios el técnico me dio la confianza de entrar, llegué al área, pero, solo en la tercera se me dio”, destacó Matías López, al término del encuentro, en la charla con la prensa al ser elegido como la figura.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito. Árbitro: Cristian Garay. Asistentes: Miguel Rocha y Juan Serrano. Cuarto árbitro: Augusto Menéndez.

Guaraní: Gustavo Dionisi (78′ Leonardo Cabrera); Alcides Barbote, René Rodríguez (29′ Leonardo Rolón), César Ramírez y Alexis Cantero; Víctor Rivarola (66′ Matías López), Fernando Castro, Mario González (66′ Junior Jara) y Bernardo Benítez; Milciades Adorno (78′ Thiago Servín) y Alcides Benítez. D.T.: Aureliano Torres. Caracas FC: Frankarlos Benítez; Hauis Molleda, Guillermo Guzmán, Bianneider Tamayo y Rene Rivas; Lucciano Reinoso (57′ Yair Ramos), Leonel Pautt, Jean Torres (75′ Piero Mollica) y Armando Rivas (57′ Bryant Albizo); Manuel Sulbarán (ST Néstor Jiménez) y Saúl Guarirpa. D.T.: Jorge López.

Goles: 22′ Hauis Molleda y 76′ Saul Guarirpa (C); 48′ Milciades Adorno, 73′ Bernardo Benítez y 88′ Matías López (G). Amonestados: 35′ Barbote, 67′ Ramírez y 70′ Matías López (G); 47′ Armando Rivas (C). Expulsado: 93′ Hauis Molleda, roja directa (C).