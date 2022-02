Sol de América vs. Guaireña: Verdún ilumina al Danzarín

Goles anulados, penal y expulsado

En un encuentro sin mucha claridad, Sol de América anotó en dos ocasiones pero estos tantos no subieron al marcador por posiciones adelantadas previas. La primera situación se registró a los 16′ y la segunda 20 minutos después.

No obstante, antes de ese segundo gol anulado, Sol de América vivió momentos complicados. Diego Valdez fue expulsado a los 28′ tras ser amonestado en dos jugadas distintas, separadas por unos segundos. Dos minutos después, una mano de Miguel Jacquet significó un penal para Guaireña.

De la ejecución de encargó Juan Aguilar y el portero Luis Ojeda le tapó el tiro a los 34′. Sol de América creyó revertir esta situación mala con un tanto logrado por Iván Cazal, a los 36′. Sin embargo, el VAR notó una injerencia de Gustavo Mencia, quien estaba en posición ilícita, y el árbitro Giancarlos Juliadoza tomó la decisión de mantener la paridad.

Sol de América resistió las llegadas de Guaireña

La diferencia numérica no se notó en la primera etapa, y en el arranque del complemento tampoco. Sol de América se mantuvo ordenado y a Guaireña le costó romper líneas. No obstante, con el correr los minutos, la propuesta de la visita se hizo más insistente y Luis Ojeada fue clave para mantener la paridad. El portero desactivó un bombazo de Carlos Duarte a los 63′.

Guaireña no capitalizó la ventaja numérica y a los 83′, tres minutos después de haber ingresado, José Verdún inclinó la balanza a favor de Sol de América. Rodrigo Rojas metió una estupenda asistencia que dejó cara a cara a José Verdún con la portería y no falló. El delantero no festejó el gol por su pasado en Guaireña.

