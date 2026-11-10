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Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 21:15

Hombres de más de 50 años con más riesgo de cáncer de próstata, asegura Salud

Hombre en el consultorio médico señala hacia sus genitales.
Hombre en el consultorio médico como prevención de cáncer de prostata.Nuttawan Jayawan

El Ministerio de Salud en el marco del noviembre azul habla de la importancia de la prevención del cáncer de próstata, generalmente frecuente en hombre de 60 años y más. Al respecto, detalla una serie de factores de riesgo que te contamos en esta nota.

Por ABC Color
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En el marco del noviembre azul, que señala la lucha contra el cáncer de próstata el Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPyBS) llama a la prevención, especialmente a hombres de 50 años de edad en adelante ya que constituye el rango etario en la que se registran el 90% de las atenciones por tumor maligno, según lo registrado durante el 2025.

En este sentido, informó que según registros en 2025 unas 12.118 atenciones por diagnóstico de tumor maligno de próstata. En contraste, lo que va de este año hasta octubre 2026 se contabilizaron 11.917 atenciones.

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En cuanto a los datos de este 2026, la distribución por edad mantiene una tendencia similar, los hombres de 60 años y más concentraron el 92,2 % del total. El grupo de 70 años y más presentó 7.235 atenciones, seguido por el de 65 a 69 años, con 2.474, y el de 60 a 64 años, con 1.273.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social da a conocer factores de riesgo sobre cáncer de próstata.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social da a conocer factores de riesgo sobre cáncer de próstata.

Factores de riesgo que pueden llevar al cáncer de próstata

Asimismo, Salud detalló que el informe 2026 detalla las localidades donde se realizaron estas atenciones entre ellas: Itapúa con 1.076, Alto Paraná con 380, Capital 571 y Caaguazú con 535.

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En este sentido, da a conocer a la ciudadanía una serie de factores de riesgo para prevenir casos de cáncer de próstata:

  • Tener más de 50 años.
  • Sobrepeso.
  • Antecedentes familiares.
  • Sedentarismo.

Desde la cartera sanitaria instan a prevenir el cáncer mediante la detección oportuna puede marcar una diferencia, consultando con un especialista a partir de los 50 años, o desde los 40 años si existen antecedentes familiares de cáncer de próstata, para recibir orientación individualizada sobre los controles y estudios correspondientes.

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