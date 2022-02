Nacional – 12 de Octubre: Nacional tuvo la victoria, pero igualó el “12”

El segundo partido del viernes se jugó en Barrio Obrero entre Nacional y 12 de Octubre. Dos equipos que buscaban sumar puntos importantes, los locales para ganar su primer partiro en el Apertura, los visitantes para seguir sumando y escapar de los últimos lugares en el promedio.

Los primeros minutos no fueron buenos y ambos equipos no tuvieron el control de la pelota. No hubo muchas llegadas frente a los arcos defendidos por Santiago Rojas y Bernardo Medina.

Fue Nacional el que de manera lenta y paulatina se fue haciendo del control del balón y a llegar con peligro hasta el área de Medina que se convirtió en la figura del 12 de Octubre en la etapa inicial por sus atajadas.

En una jugada de Bruera por izquierda se vino el gol de Nacional. El delantero argentino ganó por guapo el balón a Manenti, remató al arco y Medina pudo defender, del rebote apareció David Fleitas para marcar el primero de la academia.

Desde ese momento fue mejor Nacional, el 12 de Octubre desapareció del partido y la academia empezó a errar situaciones de gol, también estuvo certero Medina para desviar un remate de Arrúa. Bruera tuvo el segundo y no pudo marcar, hasta que el 12 pudo salir y Doldán no pudo alcanzar la pelota de buena manera y el balón se fue afuera.

El segundo tiempo, el 12 de Octubre comenzó de otra forma, se paró más adelante y desde el inicio tuvo situaciones para empatar el juego. A los 48 minutos fue con un remate de Jorge González que pegó en el travesaño. Rojas no tuvo nada que hacer.

Nacional se durmió un poco en el partido y eso fue aprovechado por el 12 de Octubre para igualar. Prieto no pudo sacar el balón, Jorge Núñez le ganó la posesión del balón y envío el balón al medio, Ortigoza no pudo alcanzar, pero si lo hizo Julio Doldán que sacó un remate de zurda que venció a Rojas y sirvió para la igualdad.

Pero el alivio para el 12 de Octubre por el empate no duró mucho, a los 59 minutos vino el balón enviado desde la izquierda, Bruera bajó de buena forma para Danilo Santacruz que sacó un remate cruzado que venció a Medina.

Los de Pedro Sarabia fueron para adelante y dejaron huecos en la defensa que Nacional trató de aprovechar con los contragolpes rápidos, para eso ya estaba en el campo Franco Costa por David Fleitas. El 12 de Octubre también apelaba a su banca metiendo un volante más fresco como Molinas por Alexis González.

A los 72 minutos Nacional tuvo la brillante ocasión de aumentar la diferencia a su favor con un penal por mano de Dávalos. Bernardo Medina se vistió de héroe para desviar el remate de Facundo Bruera. El “12″ salió disparado por el empate y casi llegó al empate.

Hubo más en el campo de juego, Nacional tuvo un tiro libre que no aprovechó Prieto, el 12 de Octubre se quedó más en la búsqueda del empate. Nacional no aprovechó en su momento con el penal y Ronald Roa a los 89 minutos se llevó el balón desde fuera del área, dejó a varios jugadores en el camino y sacó un remate que venció a Rojas y llegar a la igualdad que tanto buscó el equipo de Itauguá.

Fue el 12 de Octubre el que terminó el partido cerca del arco rival, tuvo dos jugadas de pelota parada para aumentar, pero no pudo. Nacional tuvo todo para ganar, no hizo el penal y terminó igualando el cuadro visitante.