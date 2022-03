Adelanto de las Formativas arranca en Villarrica

Los demás encuentros del adelanto se disputarán en martes y miércoles. Los partidos de la tarde, por el cambio de horario, se disputarán desde las 16:00 horas.

Libertad, Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní son los principales líderes.

Esta semana se reprogramarán los encuentros postergados por las condiciones climáticas de última fecha.

El viernes arrancará la novena fecha.

Cartelera:

Guaireña FC – Libertad en Olimpia de Villarrica. Lunes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Martes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Resistencia SC – Olimpia en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (16:00).

Cerro Porteño - 12 de Octubre en Parque Azulgrana (Ypané). Martes: Sub 16 y Sub 18 (07:00) - Sub 17 y Sub 19 (09:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Sol de América - General Caballero JLM en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (16:00).

Guaraní - Tacuary FBC en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (16:00).

Nacional - Sportivo Ameliano en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (16:00). Miércoles: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (16:00).

Los líderes:

Sub 14: Libertad, 17 puntos

Sub 15: Olimpia, 21

Sub 16: Olimpia, 17

Sub 17: Cerro Porteño y Libertad, 15

Sub 18: Guaraní, 19

Sub 19: Olimpia, 19

Los goleadores:

Sub 14: Josué Centurión (Guaraní), 9 goles

Sub 15: Óscar Acuña (Libertad), Leandro Lezcano (Tacuary) y Édgar Páez (Cerro Porteño), 6

Sub 16: Derlis Martínez (Olimpia), 8

Sub 17: Matías Almeida (Olimpia), Neil Maradiaga (Gral. Caballero JLM) y Diago Medina (Olimpia), 6

Sub 18: Anibal Páez (Olimpia), 13

Sub 19: Jonathan Gómez (Sportivo Ameliano), 7 goles

Próxima fecha:

Olimpia - Nacional

Sportivo Ameliano - Guaraní

Tacuary FBC - Guaireña FC

Libertad - Sol de América

Gral. Caballero JLM - Cerro Porteño

12 de Octubre - Resistencia SC