Édgar Benítez, sobre Aldair Rodríguez: “Es un jugador muy acelerado”

El “Pájaro Benítez”, presente en el River Plate-Alianza Lima, donde Robert Rojas sufrió la dura lesión, pasó por la mesa del Cardinal Deportivo y brindó sus impresiones respecto al caso.

“Es una lástima que le haya tocado esa jugada, todos estamos expuestos y es muy triste que le pase esto. Me duele mucho”.

“Yo estaba en la banca, no me percataba de lo que había pasado hasta que mi compañero me avisó. Fui a mirar cuando lo sacaban en la camilla y lo vi llorando”, aseveró el jugador de 34 años.

Robert Rojas sufrió una lesión de “fractura de tibia y peroné” que lo alejará de las canchas por un tiempo. Édgar Benítez también contó la reacción del infractor, Aldair Rodríguez, después de percatarse del daño y detalló la personalidad del futbolista:

“Hablé con él en el vestuario, se sentía muy apenado y asustado. Tengo entendido que fue a pedir disculpas y a hablar con Rojas. A veces es muy acelerado, un jugador de mucha fuerza y potencia. Dijo que se le trabó el botín y llevó el peso sobre la pierna de Robert”

En la postrimería de la charla, el Pájaro Benítez detalló el vínculo que mantiene con el “Sicario” y el breve momento que compartieron, durante la estadía de River en Perú:

“Fuimos compañeros en la selección nacional, siempre hablamos. Incluso me había mandado una camiseta. Después de lo que pasó fui a verlo al hospital”

“Espero que pueda volver más fuerte que nunca. Yo lo vi muy bien como siempre, él muestra su carácter, pero por dentro estará dolido. Lo bueno es que está bien arropado por sus compañeros, el cuerpo técnico, su familia y eso le va ayudar” concluyó el ex seleccionado paraguayo.