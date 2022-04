Robert Rojas: así dejaba el hotel para viajar a Buenos Aires

A pasos lentos, con muletas y la pierna derecha vendada, Robert Rojas dejaba el hotel de concentración de River Plate para volar rumbo a Buenos Aires. El Millonario derrotó por 1-0 al Alianza Lima de Édgar Benítez en un debut de Copa Libertadores 2022 con un sabor amargo: el defensor paraguayo sufrió la fractura de tibia y peroné.

Rojas, que fue trasladado a un centro asistencial después de la patada de Aldair Rodríguez, viajará con el resto del plantel y será operado en Argentina, según el reporte médico publicado en las redes. Acompañado por integrantes de la delegación, el lateral fue el primero en salir del alojamiento y, diferencia de los demás, que van en bus, el ex Guaraní subió a un vehículo particular.

La llegada de Rojas sería después del mediodía. “Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, señaló el club. “Hablé con mi hijo y me dijo que fue un patadazo de esos duros (…) Robert me dijo que ya pasó lo que pasó: ‘Estoy tranquilo ya, no hay nada que hacer. Tranquilízate nomás’”, reveló Nicolás Rojas, padre del futbolista.

