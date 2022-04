Hija de Maradona pone en duda que camiseta en subasta sea la de la “Mano de Dios”

“No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Maradona). Me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?’” , afirmó Dalma Maradona en declaraciones a la prensa.

Steve Hodge, ex futbolista inglés, se ha declarado dueño de la casaca durante 35 años luego de que intercambió la suya con Diego al término del mítico partido en el que Argentina ganó 2-1 con los goles de Maradona.

“Queríamos aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad”, dijo Dalma. La camiseta será ofrecida en subasta por la casa Sotheby’s y se espera obtener por ella más de siete millones de dólares.