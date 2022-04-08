Nueva victoria de los juveniles albirrojos

Allan Wlk, el goleador franjeado de la Sub 19, fue el autor del único tanto para la selección.
Su primer amistoso también fue victoria albirroja por 2-0 en el Feliciano Cáceres de Luque.
Síntesis:
PARAGUAY 1 – CHILE 0
Estadio: Rogelio Livieres. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Martín Estigarribia y Laura Miranda. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.
Paraguay: Gustavo Dionisi (68′Mathias Bordón); Facundo Echeguren, Abel Brítez, Thiago Servín (83′ Alexis Prieto) y Rodolfo Argüello; Marcos Peña (83′ Joel Figueiredo), Nelson Gauto, Sebastián Quintana (83′ Matías López) y Jorge González (68′ César Olmedo); Leonardo Rolón (68′ Derlis Aguilera) y Allan Wlk (59′ Cristhian Báez). D.T.: Aldo Bobadilla.
Chile: Eduardo Villanueva; Maximiliano Gutiérrez, Carlos Arancibia, Cristóbal Castillo y Jeison Fuentealba; Joan Cruz (ST Manuel Lolas), Yahir Salazar (74′ Jhordy Thompson), Dylan Portilla (ST Tomás Aviles) y Sebastien Pineau; Gabriel Norambuena y Paolo Guajardo (60′ Vicente Conelli). D.T.: Patricio Ormazabal.
Gol: 10′ Allan Wlk (Py).
Amonestados: 40′ Cristóbal Castillo y 59′ Yahir Salazar (C).