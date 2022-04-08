Fútbol

Nueva victoria de los juveniles albirrojos

La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 derrotó a Chile 1-0 esta mañana en su segundo encuentro amistoso que se desarrolló en nuestro país con miras a los preparativos de los próximos desafíos.

Por ABC Color
08 de abril de 2022 - 15:03
Paraguay derrotó a Chile en amistoso
Paraguay derrotó a Chile en amistosoGentileza

Allan Wlk, el goleador franjeado de la Sub 19, fue el autor del único tanto para la selección.

Su primer amistoso también fue victoria albirroja por 2-0 en el Feliciano Cáceres de Luque.

Síntesis:

PARAGUAY 1 – CHILE 0

Estadio: Rogelio Livieres. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Martín Estigarribia y Laura Miranda. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

Paraguay: Gustavo Dionisi (68′Mathias Bordón); Facundo Echeguren, Abel Brítez, Thiago Servín (83′ Alexis Prieto) y Rodolfo Argüello; Marcos Peña (83′ Joel Figueiredo), Nelson Gauto, Sebastián Quintana (83′ Matías López) y Jorge González (68′ César Olmedo); Leonardo Rolón (68′ Derlis Aguilera) y Allan Wlk (59′ Cristhian Báez). D.T.: Aldo Bobadilla.

Chile: Eduardo Villanueva; Maximiliano Gutiérrez, Carlos Arancibia, Cristóbal Castillo y Jeison Fuentealba; Joan Cruz (ST Manuel Lolas), Yahir Salazar (74′ Jhordy Thompson), Dylan Portilla (ST Tomás Aviles) y Sebastien Pineau; Gabriel Norambuena y Paolo Guajardo (60′ Vicente Conelli). D.T.: Patricio Ormazabal.

Gol: 10′ Allan Wlk (Py).

Amonestados: 40′ Cristóbal Castillo y 59′ Yahir Salazar (C).

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