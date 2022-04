Estadio lleno, fútbol vacío en Mallorquín

Partido “extra-ordinario” en el Este del país

La previa resultó más agradable que el partido, que realmente fue soporífero, principalmente en su etapa inicial. Desde temprano, la afición formando fila para ingresar al coliseo, que albergaba su primer juego de Liga con todas las mejoras, una nueva tribuna, la inauguración de la iluminación y también del empastado.

Bailarinas, globos, todo el colorido de una fiesta que no fue completa, porque los futbolistas quedaron en deuda.

Tan mala fue la propuesta azulgrana con su elenco de emergencia que el entrenador Francisco Arce introdujo dos cambios en el primer tiempo en busca de una levantada que no se dio. Ingresaron los habituales titulares Aquino y Carrascal. El colombiano perdió la pelota al borde de su arco y le dejó servido el gol a Marabel, cuya resolución fue fallida. Frente al arco, remató casi con el talón.

Las ganas del equipo local tampoco fueron suficientes para sacar ventaja. Al descanso, con muy poco que rescatar. Muchos errores, pocos aciertos.

El segundo tiempo tuvo una pequeña mejoría, insuficiente para levantar al público ávido de ver un juego acorde a la jerarquía de plantel de los azulgranas, totalmente bloqueados por los locales.

Míller Mareco clavó un testazo al arco cerrista. La acción fue anulada porque al momento de la ejecución del tiro de esquina, cayó un balón desde la tribuna. La intervención del árbitro Éber Aquino fue inmediata.

En los tramos finales, más con empuje que el juego pulcro característico, Cerro intentó desnivelar, pero se encontró con el arquero Arévalos, quien tuvo buenas intervenciones, como una tapada tras el envío de Enzo Giménez. La defensa roja igualmente estuvo sólida. Como los visitantes no estuvieron en un día inspirado, tampoco se encontró con tantas exigencias.

El balance. Un duelo “extra-ordinario” en el Este del país. La buena vibra percibida en las gradas no fue un elemento de motivación para los jugadores, varios de ellos con una inmejorable chance desperdiciada para destacarse.

“General” quedó conforme con la unidad rescatada. Sin argumentos, el Ciclón dejó escapar puntos que los puede lamentar.

Bobadilla: “Fue un justo empate”

Gustavo Adolfo Bobadilla (63 años), entrenador de General Caballero, calificó de “justo” el resultado registrado ayer contra Cerro Porteño, en Alto Paraná.

“Nos dimos íntegros. Bien de acuerdo a lo que se planificó. No podemos descuidar este campeonato, por la situación misma en la que estamos”, significó.

“Se nos complicó otra vez, empatamos de local. De a poquito iremos mejorando”, añadió el estratega.

“Buscamos ganar, pero no podíamos descuidar nada. Teníamos que contrarrestar la transición rápida de ellos. No se pudo embocar; ellos llegaron también y con peligro. Creo que fue un justo empate”, refirió.

Arce: “Con muchas conclusiones”

El técnico de Cerro Porteño, Francisco Javier Arce (51), manifestó que el partido en Ka’arendy les dejó muchas conclusiones, positivas y también negativas.

“Rival duro, campo muy difícil. En un momento parecía para cualquiera (el triunfo), al final parecía que lo teníamos más cerca nosotros”, señaló.

Sobre los cambios en el primer tiempo, dijo: “Nos dimos cuenta que no teníamos el control del partido. Los que hoy no pudieron desarrollar su juego normal en la próxima pueden rendir mejor”, añadió. “Nos quedamos con muchas conclusiones que quedan para nosotros, buenas y algunas otras no tanto”, consignó.