Guaireña vs. Ameliano: se impuso el carácter villariqueño

Guaireña logró imponer condiciones en los Parques del Guairá y superó por 2-1 al equipo de Humberto García, el albiceleste contó con una efectividad notable y tuvo el valor agregado de reponerse a un marcador adverso.

Primer Tiempo

El local parecía dormido en los primeros compases, a diferencia del equipo de la V azulada que desde el primer momento mostró iniciativa. Aún sin asociarse y sin una línea de juego bien clara, Ameliano acarreó un par de situaciones a partir de remates de media distancia y pelota parada.

Llegando a los 10′ las intenciones del equipo de Humberto García eran más claras, al punto de desperdiciar tres jugadas de manera consecutiva. De la mano de Alex Arce y Antonio Oviedo, los visitantes encontraron facilidades en el área rival. Oportunamente para Guaireña, apareció Rubén Escobar para tapar todos los ataques.

El equipo visitante decantaba su debilidad en el arquero Cristóforo que mostraba señales de inseguridad, que iban a repercutir en gran proporción. Guaireña detectó esta señal y logró inquietar desde la pelota parada, ante las flojas intervenciones del golero rival.

Llegó el estancamiento de la escuadra de Barrio Jara, en consecuencia, los albicelestes empezaban a crecer a pasos de tortuga. Un par de remates y centros que no llegaron a ser profundos, pero servían de envión anímico para que Guaireña empezará a animarse más en el partido.

No había un dominador absoluto, el encuentro se resumía en ocasiones fugaces de ambos equipos, Ameliano parecía estar un escalón arriba desde la actitud y la necesidad. Y llega el minuto 30´, un intento de salida limpia desde el fondo que desemboca en una catástrofe para el local. Gaitan se anticipa, arremete contra el área y asiste a Antonio Oviedo, que fusila a Rubén Escobar y marca el primero.

El gesto de preocupación de Troadio Duarte era un reflejo de la pasividad del equipo local, que no mostraba señales de mejoría. Pero nuevamente el fútbol prepara un guión diferente, y hasta casi sin merecer, Guaireña iba a llegar al empate en la postrimería de la primera etapa.

Pelota larga para Villagra que gana la marca, se anticipa punteando el balón y termina siendo tocado por Cristóforo, que no logra frenarse. David Ojeda no duda y cobra penal, el designado es Diego Godoy, que no falla y con un remate fuerte pone el empate desde los 12 pasos, a los 42 minutos. Contra todo pronóstico, los locales se marchaban con mejores sensaciones a vestuarios.

Segundo Tiempo

La etapa complementaria arrancaba de manera muy distinta a la primera mitad, ambos equipos vencieron la timidez y fueron para adelante. Pero el que tenía la dosis de fortuna de su lado, era Guaireña y antes de los 5 minutos daba vuelta el partido.

Víctor Barrios se encargaba de convertir el 2-1 para el albiceleste, tras aprovechar una peinada de su compañero que le deja la pelota en el área chica, el defensor no hacía más que empujarla ante la salida de Cristóforo. De ahí en más, los locales fueron un vendaval y encadenaron un par de llegadas claras, con Toledo y Villagra.

El envión anímico del gol posiciona a los dirigidos por Troadio Duarte como claros dominadores en los primeros 15′. Mientras Ameliano se veía en una incertidumbre, debido a las flojas salidas de su arquero que cada vez sufría más en el partido.

Para conveniencia del local, el partido se vio intrascendente llegando a los 70 minutos, cuando los dos equipos empezaron a cometer faltas mutuamente. Ameliano era víctima de su ansiedad que le dictaba propinar pelotazos al área rival, aún cuando no había una superioridad marcada.

A 20 del final, Troadio adoptaba una postura defensiva bien marcada, bajo el concepto de aguantar las embestidas de Ameliano y apostar a alguna contra o salida rápida. A pesar de lo peligrosa de esa estrategia y más cuando los visitantes eran cada vez más punzantes. Antonio Oviedo era la apuesta más fuerte para la V azulada.

El desenlace final que se dibujaba en los parques del Guairá, era la del local totalmente tirado atrás, mientras los de Barrio Jara llegaban cada vez con más peligro. Los defensores y el arquero del albiceleste, estaban llamados a ser protagonistas, puesto que con sus despejes le devolvían el aliento a los hinchas del “Gua’i”, que a esa altura estaba contra las cuerdas.

El árbitro marcó el final del partido y Guaireña salía triunfante, supo ser efectivo y reponerse ante la adversidad de comenzar perdiendo. Los albicelestes llegan a 12 puntos en la clasificación y sacan la cabeza de lo más hondo de la tabla.