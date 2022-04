Tacuary vs. Cerro Porteño: el “Tacua” deja sin liderato al “Ciclón”

Un duelo con ambiciones diferentes desde la previa, iba a recalar en un resultado impensado pero perfectamente justificado. Tacuary se encontró con una pálida demostración futbolística de Cerro Porteño y lo aprovechó.

Primer Tiempo

Los primeros compases del partido estuvieron marcados por una imprecisión masiva del equipo azulgrana, que tenía buenas intenciones, pero no tomaba las mejores decisiones. En una de esas displicencias del Ciclón, Tacuary tuvo la oportunidad de marcar el primero.

Antes de los cinco minutos, Cerro Porteño ratificó su terrible racha en cuanto a lesiones, Robert Piris da Motta se ve obligado a abandonar el terreno de juego a causa de un problema muscular y Luis Vargas saltaba a la cancha. Seño de preocupación para Francisco Arce.

El Ciclón no encontraba el camino, no había consolidado una sola llegada antes de los 15 minutos. Los dirigidos por Robert Pereira encontraron un par de facilidades por detrás de los volantes del rival, con Marcelo González tuvieron las primeras llegadas que no fueron resueltas de manera óptima.

A partir de los 20′, los visitantes empezaban a rememorar quienes eran, sin mucha claridad, pero el posicionamiento en el campo del “Tacua” estaba bien marcado. Momentos de duda en algunos jugadores, quizás hasta de relajamiento, eran la gran preocupación para Francisco Arce. La imprecisión y la pasividad volvían a aflorar en campamento azulgrana.

El local aprovechó la displicencia de su rival y a los 32′ llegó la apertura en el marcador, resultado impensado desde la previa, pero perfectamente acomodado al partido. Tras un córner, Nery Bareiro gana un balón aéreo y deja una pelota servida, para que Iván Valdez marque el primero de atropellada.

El gesto de impotencia en los futbolistas de Cerro se empezaba a notar, cada vez con mayor frecuencia. No había juego y la actitud era una cuota pendiente, Jean Fernándes era uno de los que percibía el bajón de sus compañeros y trataba de empujar desde atrás. Mientras los de Barrio Jara salían despedidos en cada contra, desnudando una defensa contraria que no estaba en su mejor día.

Tacuary mejor que Cerro Porteño, sí, el marcador denotaba perfectamente el desarrollo del partido y contra todo pronóstico, se marchaban los equipos a vestuarios. De su mejor partido, a su peor primer tiempo, el azulgrana se volvió un equipo gris.

Lea más: Cerro Porteño vs. Tacuary: resultado, resumen y goles.

Segundo tiempo

Como se esperaba, el ciclón arrancó con la necesidad imperiosa de conseguir el empate, una mejor actitud, una eficacia igual a la de la primera mitad. Tacuary volvía a pescar por despistes del rival y cada tanto metía una contra que podía recalar en un segundo gol.

Los fantasmas de aquel clásico ante Olimpia, volvían a merodear en sajonia. Dicho y hecho, llegó el segundo de Tacuary. Una contra encabezada por Giménez, es aprovechada por Elvio Vera que encuentra una pelota frontal y marca el segundo gol a los 54´ minutos. Toque sutil, como un penal en movimiento, mientras Jean solo mira.

Defensa desconcentrada, medio campo inexistente, delantera impotente; así estaba Cerro Porteño. Jean denota la realidad del equipo, cuando mete un empujón por la espalda a un jugador rival; el VAR ni se inmuta y deja pasar la acción. La peor de las crisis para el equipo de Barrio obrero, ni una sola jugada clara en todo el partido.

Claudio Aquino fue el único en sacar el pecho ante la adversidad, con arremetidas individuales por el medio, pero no sirvieron de mucho. Para colmo de males, el jugador sufría una torsión de tobillo y se le dificulta la continuidad en el partido. Pero ante los cambios consumados, Aquino debía terminar el encuentro como sea y pasó a ocupar la delantera.

Tacuary, como en los viejos y buenos tiempos, bien replegado atrás. La defensa bien estructurada y sin sufrir demasiado, daba la sensación de que en alguna contra se iba a volver a encontrar con una situación de gol.

El trámite no cambió en cuanto al primer tiempo, no había reacción del perdedor, que a esa altura estaba siendo víctima de su rival y de la situación. Preocupaciones por las lesiones masivas en el plantel y la pésima imagen del jornada. Tuvieron que pasar 81′ minutos para que los visitantes generaran la jugada más clara, cuando Alfio Oviedo pega una pelota en el travesaño.

Tacuary vivía un envión anímico importante, sus futbolistas con una entereza para defender el resultado y seguir merodeando el ataque, a pesar del gran desgaste realizado.

El árbitro pitó el final del partido, y más de 10 años después, Tacuary le volvía a ganar a Cerro Porteño desde aquel 10 de abril del 2011 en el mítico Roberto Bettega. La imagen de preocupación y dudas para Francisco Arce que no pudo hacer nada para mejorar la situación de su equipo.

Cerro vuelve a ser víctima de un equipo que viste de blanco y negro, perdía una oportunidad inmejorable para quedar como líder del torneo y volvían la nube de dudas. Mientras en la vereda de enfrente alzaban los rostros con un gran orgullo, volviendo a la victoria después de dos fechas. Tacuary pasó por la tormenta, sin mojarse.

Cerro Porteño queda como escolta, a un punto de Libertad y se lleva su segunda derrota en el campeonato. Mientras que los de Robert Pereira llegan a 13 unidades y trepan al séptimo lugar de la tabla.