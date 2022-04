Qué dijo Francisco Arce por las lesiones de Alan Benítez y Díaz

Cerro Porteño superó 1-0 a Peñarol, pero la fiesta no fue completa: Sergio Díaz y Alan Benítez no terminaron el partido por diferentes lesiones. Son cuestiones típicas de un calendario apretado al que no estamos acostumbrados”, expresó el DT.