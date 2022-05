Libertadores: Palmeiras, River, Flamengo y Libertad pueden avanzar a octavos

Programa de partidos de la cuarta jornada de la fase de grupos.

Lea más: Libertad viaja a Caracas

-Para hoy:

* Grupo A: 18:15 Táchira - Emelec, en San Cristóbal. Árbitro: Pablo Echavarría (Arg).

* Grupo B: 18:15 The Strongest - Athl. Paranaense, en La Paz. Árbitro: Augusto Menendez (Per).

* Grupo B: 18:15 Caracas-Libertad, en Caracas. Árbitro: Andrés Matonte (Uru).

* Grupo C: 20:30 Estudiantes LP vs. Nacional (Uru), en La Plata. Árbitro: Wilmar Roldán (Col).

* Grupo A: 20:30 Indep. Petrolero-Palmeiras, en Sucre. Árbitro: Nicolás Lamolina (Arg).

* Grupo D: 20:30 América MG- Atlético Mineiro, en Belo Horizonte. Árbitro: Darío Herrera (Arg).

Para mañana:

* Grupo H: 18:00 Talleres - Flamengo, en Córdoba. Árbitro: Éber Aquino (Par).

* Grupo G: 18:00 Colón vs. Cerro, en Santa Fe. Árbitro: Raphael Claus (Bra).

* Grupo B: 20:00 Olimpia vs. Peñarol, en Asunción. Árbitro: Anderson Daronco (Bra).

* Grupo E: 20:00 Always Ready vs. Boca Juniors, en La Paz. Árbitro: Kevin Ortega (Per)

* Grupo E: 20:00 Dvo. Cali vs. Corinthians, en Las Palmeras. Árbitro: Andrés Cunha (Uru).

* Grupo D: 20:00 Tolima vs. Independiente del Valle, en Ibagué. Árbitro: Patricio Loustau (Arg).

* Grupo H: 20:00 Sporting Cristal vs. Univ. Católica (Chi), en Lima. Árbitro: Andrés Rojas (Col).

Para el jueves:

* Grupo F: 18:00 Fortaleza EC vs. River Plate, en Fortaleza. Árbitro: Esteban Ostojich (Uru).

* Grupo C: 20:00 Bragantino vs. Vélez Sarsfield, en Bragança Paulista. Árbitro: Jhon Ospina (Col).

* Grupo F: 22:00 Alianza Lima vs. Colo Colo, en Lima. Árbitro: Nicolás Gallo (Col).