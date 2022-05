A Olimpia es ineludible ganar y renovar chances

En los nueve cruces anteriores, el equipo Franjeado no le pudo ganar al conjunto charrúa que registra a favor 6 victorias y 3 empates. En el enfrentamiento de la primera rueda de esta serie, Peñarol se impuso 2-1.

Olimpia sí supo ganarle al equipo uruguayo en la final de la Supercopa 1990, con un 6-0, tras perder 2-1 en el encuentro de ida.

De los 23 enfrentamientos con clubes charrúas, el Decano apunta 12 juegos de local (4 victorias, 1 empate y derrotas; 13 goles anotados y 11 encajados). Los triunfos frente a Nacional (2-0 y 3-0), Defensor Sporting (2-0) y Wanderers (2-0).

En cuanto a la formación de arranque, el técnico Julio César Cáceres descaró que Hugo Quintana vaya a formar parte de la misma.

También dejó abierta la posibilidad de recurrir a una línea de tres en el fondo, un esquema a decir de él no desconocen y que inclusive fue gravitante en algunos partidos. Pese a que no está en plenitud física, Cáceres no descarta que Derlis González arranque en el once.