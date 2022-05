El AC Milan juega hoy con presión en Verona

El “rossonero” jugará con la presión de conocer el resultado del partido que Inter le ganó por 4-2 a Empoli y le permitió desplazar momentáneamente al Milan de la cima de la tabla por apenas un punto de ventaja.

Lea más: Nantes gana la Copa de Francia

“No me interesa si ellos juegan antes o después. Debemos concentrarnos en sumar esos puntos que nos faltan”, advirtió Pioli, quien como para demostrar que la presión no le pesa, afirmó que no observó el partido de Inter como cualquiera podría suponer.

Lea más: Lazio baila al son de Luis Alberto

* Resultados: Inter 4-Empoli 2; Genoa 2- Juventus 1; Torino 0-Napoli 1; Sassuolo 1-Udinese 1; Lazio 2-Sampdoria 0.

Hoy: 06:30 Spezia-Atalanta (ESPN); 09:00 Venezia-Bologna; 12:00 Salernitana-Cagliari; 14:45 Verona- Milan. Lunes: 14:45 Fiorentina-Roma.

* Posiciones: Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52.