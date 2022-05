Tembetary elimina a Presidente Hayes de la Copa Paraguay

Durante el partido, fue Presidente Hayes el que más coqueteó con el gol y tuvo su merecido premio en los minutos finales del encuentro con el tanto de su capitán y referente, Julio Dos Santos, quien desde los doce pasos adelantó a su equipo en el marcador.

Cuando parecía que el elenco “Yankee” se quedaba con la clasificación, apareció Manuel Maciel para emparejar el marcador en tiempo de adición.

En la tanda de penales, apareció la figura del arquero Mario Ovando, quien le tapó el último remate a Óscar Ferreira, que le sirvió al “Rojiverde” para anotarse en la siguiente ronda.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Feliciano Fariña. Asistentes: Ever Delgado y Dante Fernández. Cuarta árbitra: Gabriela Arce.

Presidente Hayes: Emilio González; Manuel Morel, Ricardo Ledesma, Édgar Estigarribia y Ronaldo Galeano; Édgar Barreto, Julio Dos Santos, Marcelo Molinas (83′ Óscar Ferreira) y Víctor Matta (79′ Jorge Alvarenga); Aldo Torres y Víctor Velazco (79′ Carlos Patiño). D.T.: Hugo Viveros. Atlético Tembetary: Mario Ovando; Claudio Figueredo (57′ César Benítez), Joel Roa, Ángel Vera y Jorge Balbuena; Roger Rojas (57′ Bill López), Guillermo Ayala, Adolfo González y Lucas Acosta; Manuel Maciel y Osmar Villalba (74′ Derlis Ortiz). D.T.: Luis Escobar.

Goles: 86′ Julio Dos Santos, de penal (PH); 92′ Manuel Maciel (AT). Amonestados: 78′ Matta (PH); 20′ Villalba (AT). Penales. Anotaron: Bill López, Lucas Acosta, Derlis Ortiz, Jorge Balbuena, Manuel Maciel y Adolfo González (AT); Julio Dos Santos, Aldo Torres, Manuel Morel, Édgar Estigarribia, Jorge Alvarenga (PH). Malogró: Óscar Ferreira (PH).

Primera semana se completa hoy

La primera semana de disputa del torneo de integración de la APF se completa hoy con un par de duelos, que tendrán lugar en la ciudad de Villa Hayes, en el recinto de Benjamín Aceval, en “La Puerta Chaco”.

En primer turno, se verán las caras el General Caballero de Campo Grande y el 12 de Octubre de Santo Domingo, en el duelo entre equipos que militan en la Primera División C.

* Villa Hayes (13:00). En el estadio Isidro Roussillón, General Caballero de Campo Grande vs. 12 de Octubre de Santo Domingo. Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Bogado. Cuarta árbitra: Fany Martínez.

En el juego de fondo, cerrarán la primera semana de competencia, el 15 de Agosto de Benjamín Aceval frente al 1° de Mayo de Filadelfia, en el enfrentamiento entre representantes del Chaco paraguayo y de la Unión del Fútbol de Interior (UFI).

* Villa Hayes (15:00). En el estadio Isidro Roussillón, 15 de Agosto de Benjamín Aceval vs. 1° de Mayo de Filadelfia. Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: César Caballero y José Ocampo. Cuarta árbitra: Susana Almada.