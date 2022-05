Final con bandera verde en la Premier y en la Serie A

En la Premier de Inglaterra

Manchester City (90 puntos) llega a la última fecha con una mínima ventaja sobre Liverpool (89). Los Reds deben ganar en casa al Wolverhampton y esperar un tropiezo de los Citizens, que reciben al Aston Villa, equipo que dirige Steven Gerrard, ídolo del Liverpool.

* Descenso. Burnley y Leeds, con 35 puntos cada uno, se juegan a distancia la permanencia. Ya descendieron son Norwich y Watford.

* Programa. Domingo (todos los partidos arrancan a las 11:00): Manchester City- Aston Villa (ESPN); Liverpool-Wolverhampton (ESPN2); Norwich-Tottenham (ESPN4); Arsenal- Everton; Brentford-Leeds; Brighton- West Ham; Burnley-Newcastle; Chelsea- Watford; Crystal Palace- Manchester United; Leicester-Southampton.

“Ganar la Premier es más difícil que la Champions”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sostuvo ayer que ganar la Premier League es más difícil que triunfar en la Champions League, en vísperas de afrontar la última jornada del campeonato inglés, en la que se juega el título al estar con apenas un punto de ventaja sobre el Liverpool.

“La Premier es el título más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, buenos y malos momentos. No digo que la Champions no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos a ganar seis o siete”.

Guardiola ya había señalado esta frase hace dos años, en la antesala de la final de Champions entre Liverpool y Tottenham. En aquella ocasión Jürgen Klopp, DT de los Reds, le respondió: “Para Guardiola es más importante la Premier League porque lleva años sin jugar una final de Champions”.

Esta temporada, el City de Guardiola cayó ante el Real Madrid en semifinales de la Champions, cuyo título definirá el Liverpool con el equipo español.

En la Serie A de Italia

Milán se encuentra convulsionada como pocas veces pues los clásicos rivales, Milan (83) e Inter (81), llegan a la última fecha del campeonato separados por sólo dos puntos en una definición pocas veces vista.

* Descenso: En la parte baja, Salernitana (31 puntos) y Cagliari (29) buscarán evitar sumarse a Venezia y Genoa como el tercer descendido de la temporada.

* Programa: Torino 0- Roma 3. Hoy: 11:15 Genoa- Bologna (ESPN3); 14:45 Fiorentina-Juventus (ESPN Extra); 14:45 Lazio- Verona; 14:45 Atalanta-Empoli.

Domingo: 06:30 Spezia - Napoli; 12:00 Inter- Sampdoria (ESPN Extra); 12:00 Sassuolo-Milan (ESPN3); 15:00 Salernitana- Udinese; 15:00 Venezia-Cagliari.

Leipzig y Friburgo, por la Copa de Alemania

La final de la Copa de Alemania de fútbol, hoy en el estadio Olímpico de Berlín (14:00, por Directv), pondrá frente a frente a RB Leipzig y Friburgo, que buscarán allí su primer título en esta competición.