Cáceres: “Hay que trabajar mucho para el miércoles”

“La verdad que hay que trabajar mucho, duele mucho la forma en que perdimos, tenemos un partido más que será el miércoles y tenemos que reponernos, hoy duele mucho pero el duelo se tiene que terminar mañana y pensar en el miércoles”. aseguró Cáceres en la conferencia de prensa.

Dijo que su rival fue preciso. “Hoy costó la elaboración, más en el primer tiempo, nos equivocamos nosotros y eso no puede ser en un clásico, fueron precisos y marcaron los goles, el segundo tiempo en el mejor momento nos hacen el tercero y después el tiro libre, no vi superioridad en el juego, pero si fueron efectivos”.

Se refirió a la protesta de los olimpistas porque lo sacó a Santiago Vera. “Uno siempre trata de hacer lo mejor para el equipo, los cambios pensamos en darle un toque diferente, capaz que la gente mirando se basa en algunas cosas, pero venimos peleando por varias circunstancias. No tengo muchas opciones, aparecen dificultades y tratamos de presentar lo mejor, no hay que desmeritar al rival, ganaron bien porque fueron certeros”.

“Tenemos que ir viendo lo de los lesionados, veremos porqué Salazar tuvo fiebre, esperemos que se recupere para darnos una mano, necesitamos jugadores de jerarquía para el miércoles”, añadió el técnico del decano.

Habló de Antolín Alcaraz. “Hay que ser conscientes del tiempo que viene llevando Antolín sin jugar, de vuelta sintió la lesión y no era conveniente que juegue, si no está al cien por ciento no es fácil ponerle. Mateo y Saúl vienen jugando de manera continuada, les exigimos mucho, pero seguimos luchando”.

“Tenemos planificado, no podemos experimentar, buscamos lo mejor para el equipo, a los juveniles los llevamos bien, tenemos más de diez que pueden jugar de a poco. Seguimos en la lucha en la copa, el miércoles esperamos llegar bien porque no tenemos opciones”, añadió al respecto.

A partir de ahora todo el enfoque está en el miércoles. “Tenemos que enfocarnos en el miércoles, nos jugamos muchas cosas, hay que hacer un buen partido, después tenemos una pausa larga, quizás los vamos a licenciar unos días y después trabajar mucho en lo táctico, tenemos que mejorar, venimos de partidos con pocas chances de gol, hoy tenemos que poner pecho y estar con calma”, concluyó.