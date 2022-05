Jack Grealish se burló de Miguel Almirón en pleno festejo del City

El domingo pasado, el Manchester City se consagró bicampeón de la Premier League tras derrotar al Aston Villa en el Etihad Stadium. El equipo de Pep Guardiola perdía 2-0 a 20 minutos del final, pero en un lapso de cuatro minutos, fue capaz de dar vuelta el marcador ganando 3-2.

El City celebró su título este lunes, en la noche inglesa, mientras los jugadores y representantes realizaban un desfile por la ciudad de Manchester. En medio del jolgorio, los futbolistas, Jack Grealish y Bernardo Silva, protagonizaron un jocoso video donde nombran al paraguayo Miguel Almirón.

Grealish, centrocampista de 26 años, aseveró que hay dos secretos para ganar la Premier League:

“There’s two secrets (to winning the league). Number one: Riyad, take him off the pitch as soon as possible. He played like Almiron yesterday.”

“Hay dos secretos (para ganar la liga). Número uno: Riyad, sáquenlo de la cancha lo antes posible. Jugó como Almiron ayer”, fueron las palabras del inglés, comparando el opaco rendimiento de su compañero, Riyad Mahrez, con el juego del futbolista paraguayo Miguel Almirón.

Almirón, de actualidad en el Newcastle, fue recientemente galardonado como autor del “Mejor gol del Mes” en la Premier League. Mientras su equipo logró salvaguardar la categoría, terminando en el puesto 11 de la tabla del fútbol inglés.