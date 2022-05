Julio Cáceres sobre Richard Ortiz: ¿Llega o está descartado?

A pesar de que preservó a la mayoría de los titulares, Julio César Cáceres señaló que “no tengo el once inicial para el miércoles”. El entrenador, que utilizó a Gastón Olveira, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Fernando Cardozo y Marcos Gómez en la derrota 4-0 contra Cerro Porteño, tiene dos días para definir el equipo que buscará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Las dudas que tiene el DT son por el cuadro febril de Víctor Salazar y las lesiones de Antolín Alcaraz y Richard Ortiz. Los tres, principalmente los dos primeros, están en duda, pero el Emperador esperará hasta el día del partido para saber si llegan o no al duelo del miércoles. El ex Libertad debe reemplazar a Saúl Salcedo, quien llegó a los tres amarillas y cumplirá una fecha de sanción.

Por su lado, Ortiz, ausente contra Colón el miércoles, está prácticamente descartado. “Veremos, porque resintió su lesión y no queremos equivocarnos de vuelta. Queremos jugadores que estén a plenitud. No nos sirven los que no estén a plenitud porque tenemos que hacer un esfuerzo máximo para revertir al situación adversa”, puntualizó Cáceres.

“Tenemos que enfocarnos en el día miércoles porque nos jugamos la continuidad en torneos internacionales. Tenemos que hacer un buen partido con los jugadores que vamos a tener disponibles (…) No todo está perdido, tenemos un clásico por jugar y los jugadores lo saben”, culminó el entrenador después de la caída contra el Azulgrana en Sajonia.