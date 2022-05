Julio César Cáceres explicó qué ocurrió con Salazar y Alcaraz

En el superclásico del fútbol paraguayo con formaciones alternativas a causa del choque decisivo por la Copa Libertadores, el miércoles en La Nueva Olla, tanto Olimpia como Cerro Porteño preservaron a casi todos los titulares, pero entre ambos, Julio César Cáceres utilizó a una mayor cantidad, hasta incorporando a Sergio Otálvaro de urgencia.

Cáceres tenía planificado un equipo, pero entre la víspera y las horas previas a enfrentar al Ciclón en el Defensores del Chaco, perdió a dos jugadores: Antolín Alcaraz y Víctor Salazar, quienes iban a jugar en el once inicial. Ambos quedaron descartados, motivo por el que el DT llamó a Otálvaro, quien no había concentrado con el plantel.

“Lo de Tucu (Víctor Salazar) veremos por qué motivo tuvo esa fiebre, esperemos que en estos días pueda recuperarse para darnos la mano porque estamos carente de jugadores y necesitamos jugadores de jerarquía para hacer la diferencia el día miércoles”, puntualizó “El Emperador” sobre Salazar, quien amaneció con una cuadro febril.

Con relación a Alcaraz, el entrenador reveló que volvió a resentir la lesión. “Él estaba para iniciar este compromiso, pero resintió la lesión. Él conversó con nosotros, analizando que no era conveniente jugar este partido. Cuando el jugador te dice lo que siente y no está al cien por ciento no iba a ser fácil para nosotros”, culminó.