Juegos Odesur: las obras, sobre la hora

“Las obras de deportes terminarán en los tiempos adecuados. En las obras de la Secretaría Nacional de Deportes lo más preocupante es la de gimnasia, pero creemos que vamos a llegar, muy sobre la hora, pero vamos a llegar”, expresó el titular del COP en conversación con ABC Cardinal 730 AM.

Avances dispares

En horas de la tarde de ayer, la Comisión de seguimiento de los Juegos Odesur Asunción 2022 presentó un informe sobre la situación de las obras, luego de haber realizado recorridos por los diferentes predios donde se realizarán las competencias deportivas.

“Hay algunas demoras”, confirmó Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y también titular de la comisión de seguimiento de Asunción 2022.

Lea más: A cinco meses de inicio de los Juegos Asunción 2022, el panorama no es alentador

“Hemos visto avances significativos en algunas obras y en otras no”, agregó ayer en conferencia de prensa realizada en el Parque Olímpico. Agregó que se presentaron las justificaciones con respecto a las demoras en las obras.

“Por ejemplo hubo problemas en el transporte del material del piso del velódromo que ya está. Por lo demás va a ser una obra excelente de nivel continental y mundial”, puntualizó.

Manifestó que detectaron demoras en las obras de gimnasia, algo que ya había tomado estado público a través de publicaciones periodístiacas ante las cuales las autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) intentaron aminorar la gravedad de la situación.

Lea más: A cinco meses de Odesur y atrasos en las obras, sin ministra

“Vimos en detalle todos los cronogramas y señalan que las obras van a llegar a tiempo. Se apunta a que esté todo finalizado en agosto”, acotó Moccia.

“Nos vamos satisfechos con los avances, prácticamente están todas las licitaciones en curso. Se demoró el velódromo y está atrasada la sede de gimnasia, pero en todos los Juegos hay este tipo de situaciones para resolver y a veces uno se pone ansioso”, trató de tranquilizar Moccia.

Adelantó que ya se tienen adjudicados los hospedajes y que ya esta semana los jefes de delegación podrán visitar los hoteles.

Problemas con caminos

“Pusimos los colores de un semáforo y en rojo, en el Comité Olímpico Paraguayo, están caminos de ingreso solamente. Los que están al costado y van hacia el fondo. Las obras son de la Secretaría de Deportes. Los fondos para los Juegos maneja la SND, nosotros somos un apoyo técnico. La licitación para los tres mil metros de caminos está llamada y está adjudicada”, relató ayer Camilo Pérez a ABC.

“Tiene como plazo de terminación de el 31 de agosto. Nos sobra setiembre para llegar bien a los juegos. Estamos preocupados pero creemos que vamos a llegar a los Juegos”, puntualizó Pérez.

Nuevo ministro asume y todavía se interioriza

Ayer también fue anunciado el nombramiento de Diego Galeano Harrison como nuevo ministro de Deportes.

Galeano fue integrante y capitán de Paraguay en Copa Davis entre 2009 y 2018. Aunque dejó la competencia oficial, el exdeportista de 30 años continúa ligado a la Asociación Paraguaya de Tenis (APT), integrando el Comité Ejecutivo. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del COP.

Galeano acompañó ayer la conferencia de prensa y dijo que todavía debe adentrarse en los números y otras cuestiones administrativas de cara a Asunción 2022.

“Paraguay va a participar en todos los deportes. Tenemos la oportunidad de hacer una presentación histórica”, afirmó ayer

“El presupuesto total es de US$ 80 milloness. Me reuní con el ministro de Hacienda y me garantizó los fondos y la realización de los juegos. Es prioridad para el Gobierno llevar adelante, tal lo planificado, los Juegos Suramericanos”, agregó.