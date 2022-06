En la conferencia de prensa brindada por Libertad, con presencia del presidente Rubén Di Tore, Julio Enciso se despidió oficialmente de la entidad gumarela y habló sobre los nuevos desafíos que le esperan en el fútbol inglés, donde defenderá la camiseta del Brighton.

“Las sensaciones son demasiado buenas, el deseo de cualquier jugador es poder salir fuera, estoy contento y ansioso de poder conocer todo ya”.

“Significa mucho para mí, antes veía por la tele y ahora voy a poder estar ahí, voy con la mente de ir a jugar y poder ser un grande. Que haya muchos sudamericanos me va a ayudar a adaptarme. Yo todavía me siento parte de Libertad, deseo con ansias poder ser campeón de nuevo”.

“Mi ídolo siempre fue Ronaldinho y ahora lo veo mucho a Ronaldo, desearía poder enfrentarlo. La verdad que el idioma lo estoy aprendiendo de a poco, seguro allá voy a poder hablar fluidamente, acá estudio y en mi casa ya hablamos guaraní nuevamente”, aseguró Enciso.

El caaguaceño dedicó un apartado de agradecimiento a sus compañeros de equipo, haciendo énfasis en dos nombres representativos del fútbol nacional, Óscar Cardozo y Roque Santa Cruz.

“Tengo compañeros extraordinarios. Tacuara me ayudó mucho, la gente del club y el presidente fueron extraordinarios conmigo. Roque es un grande, me tocó hablar con él, aprendí bastante; lo considero un ejemplo por la inteligencia que tiene, me dijo que esté tranquilo y dé el mayor esfuerzo”.

“Me voy con la mente puesta en jugar y ser llamado en la selección, para poder ganar algo con la albirroja”, sentenció Julio Enciso.