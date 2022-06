Marco Ayala, la promesa en el arco de Tacuary

Habiéndose formado en el fútbol del interior desde temprana edad, Marco Daniel Del Puerto Ayala, emprendió rumbo a la capital del país, en busca del sueño de ser jugador profesional de fútbol.

El originario del departamento de San Pedro, jugó desde los 12 años en el Club Libertad y hace 6 meses pasó a integrar el plantel de Tacuary FBC, donde es dirigido por el ex futbolista paraguayo Raúl “Ratón” Román.

Con apenas 16 años, Ayala suele tener oportunidades tanto en la categoría Sub 17, como en la Sub 18, donde lo conduce Francisco Martínez.

Sin embargo, el presente del equipo de Barrio Jara no es el mejor en las dos divisiones inferiores, debido a que está último en la Sub 17 con 8 puntos y antepenúltimo en la Sub 18, con 11 unidades.