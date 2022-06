Deportivo Obrero se queda con el último boleto a la segunda etapa de la Copa Paraguay

El campeón del departamento de Amambay jugó con diez hombres todo el segundo tiempo y encontró el triunfo en epílogo del encuentro con una acción de contragolpe que terminó capitalizando Santiago Medina, filtrando el balón entre las piernas del arquero Jesús Maidana, quien desesperado salió a tratar de evitar la conquista.

Estadio: Río Parapití. Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: Jeremías Cohene y Jorge Espinoza. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Deportivo Alto Paraguay: Jesús Maidana; Luis Mendoza, Mario Gill, David Guerrero (61′ Mílder Villalba) y Carlos Cristaldo; Luis Melgarejo, Diego Gallagher (46′ Rodrigo Sanabria), Ronaldo Samaniego y Alex Aquino; Lidio Cuéllar (68′ Rodrigo Araújo) y César Ortiz. D.T.: Elizardo Benítez. Deportivo Obrero: James De Souza; Marcelino Barrios, Ángel Benítez, Guzmán Sánchez (77′ Pedro Núñez) y Rodrigo Barbosa; Édgar López, Derlis Pereira, Nelson Agüero (60′ Edelio Acosta) y Amarildo Ristof (88′ Santiago Medina); Pedro Gamarra y José Chamorro. D.T.: Joel Cuenca.

Gol: 89′ Santiago Medina (DO). Amonestados: 21′ Guerrero (AP) y 45′ Agüero (DO). Expulsado: 47′ Pedro Gamarra (DO).

Los equipos clasificados a la Segunda Fase

* Primera División B: 24 de Setiembre de Areguá, Atlético Tembetary, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, Deportivo Recoleta, Deportivo Capiatá, General Caballero de Zeballos Cue, 29 de Setiembre de Luque, Olimpia de Itá y Fulgencio Yegros.

* Primera División C: Valois Rivarola, General Caballero de Campo Grande, 1° de Marzo de Fernando de la Mora, Benjamín Aceval de Villa Hayes, Sport Colonial y Sport Colombia.

* Unión del Fútbol del Interior (UFI): 8 de Setiembre de Areguá, 15 de Agosto de Benjamín Aceval, Obrero Unido de Hernandarias, Sol de Mayo de San Roque González, 15 de Agosto de Santiago (Misiones), Primera de Curuguaty, Nacional de Yby Yaú y Deportivo Obrero de Capitán Bado.